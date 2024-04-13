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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات تفتيشية على المراكب النيلية والمعديات بالمنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

واصلت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، جهودها في شن الحملات الرقابية و التفتيشية ، بالمرور على المراكب النيلية والمعديات ، للتأكد من توافر شروط السلامة والصحة المهنية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تلك الحملات حماية للمواطنين و حفاظا على سلامتهم .

 

ومتابعة حالة المعديات، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك نظرا للإقبال الشديد من المواطنين ، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، المراكب النيلية للتأكد من الإلتزام بالحمولة المقررة ، حفاظا على سلامة أرواح المواطنين ، والتأكد من عملها في إطار القانون ، ومتابعة أعداد الركاب، وفحص الرخص الملاحية للمراكب والملاحين ، كما تم التفتيش على معدية المطاهرة بقرية بنى محمد سلطان ، لمتابعة العمل بها والتأكد من عدم السماح بالحمولة الزائدة ، ووجود طفايات الحريق ،ت وأطواق النجاة بعدد كافِِ

 

كما تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، المجهودات اليومية  خلال الحملات التفتيشية المستمرة على كافة المعديات النهرية طوال أيام العيد ، نظراً للأقبال الشديد من المواطنين على استخدامها فى تنقلاتهم ، والتأكد من كافة وسائل تأمين المراسى والمواطنين ، ولضمان تسهيل عمليات شحن المركبات ، وانضباط أطقم التشغيل .

 

وفي سياق متصل قام محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، بمتابعة سير العمل بمشروع المعديات النيلية ، بقريتي تل بني عمران ، والحاج قنديل ،  مؤكداً رئيس المركز ، على ضرورة التواجد المستمر لمشرفي البرّ، ومراعاة إجراءات السلامة المتبعة عند رسو المعديات ، وتنظيم دخول وخروج السيارات من وإلى المعدية ، مع التأكيد على الإلتزام بتعريفة الركوب ، وكذلك مراعاة الحمولة المقررة للمعديات ، والتأكد من صلاحية التراخيص الملاحية للمعديات والملاحين ، وغلق الأبواب جيدا اثناء الإبحار ، حفاظا على المواطنين والمركبات .

 

كما تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاي شمال المنيا ، جميع المعديات سواء العامة أو الخاصة ، حيث تم المرور على المعديات النهرية بالشيخ حسن ، للإطمئنان على صلاحيتها ، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية ، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية ، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية ، وأطقم الإنقاذ ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لمركز مطاي ، لتوفير وسائل نقل آمنة حفاظا على أرواح المواطنين.

الجريدة الورقية