حملات تفتيشية على المراكب النيلية والمعديات بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، جهودها في شن الحملات الرقابية و التفتيشية ، بالمرور على المراكب النيلية والمعديات ، للتأكد من توافر شروط السلامة والصحة المهنية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تلك الحملات حماية للمواطنين و حفاظا على سلامتهم .

ومتابعة حالة المعديات، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك نظرا للإقبال الشديد من المواطنين ، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، المراكب النيلية للتأكد من الإلتزام بالحمولة المقررة ، حفاظا على سلامة أرواح المواطنين ، والتأكد من عملها في إطار القانون ، ومتابعة أعداد الركاب، وفحص الرخص الملاحية للمراكب والملاحين ، كما تم التفتيش على معدية المطاهرة بقرية بنى محمد سلطان ، لمتابعة العمل بها والتأكد من عدم السماح بالحمولة الزائدة ، ووجود طفايات الحريق ،ت وأطواق النجاة بعدد كافِِ

كما تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، المجهودات اليومية خلال الحملات التفتيشية المستمرة على كافة المعديات النهرية طوال أيام العيد ، نظراً للأقبال الشديد من المواطنين على استخدامها فى تنقلاتهم ، والتأكد من كافة وسائل تأمين المراسى والمواطنين ، ولضمان تسهيل عمليات شحن المركبات ، وانضباط أطقم التشغيل .

وفي سياق متصل قام محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، بمتابعة سير العمل بمشروع المعديات النيلية ، بقريتي تل بني عمران ، والحاج قنديل ، مؤكداً رئيس المركز ، على ضرورة التواجد المستمر لمشرفي البرّ، ومراعاة إجراءات السلامة المتبعة عند رسو المعديات ، وتنظيم دخول وخروج السيارات من وإلى المعدية ، مع التأكيد على الإلتزام بتعريفة الركوب ، وكذلك مراعاة الحمولة المقررة للمعديات ، والتأكد من صلاحية التراخيص الملاحية للمعديات والملاحين ، وغلق الأبواب جيدا اثناء الإبحار ، حفاظا على المواطنين والمركبات .

كما تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاي شمال المنيا ، جميع المعديات سواء العامة أو الخاصة ، حيث تم المرور على المعديات النهرية بالشيخ حسن ، للإطمئنان على صلاحيتها ، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية ، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية ، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية ، وأطقم الإنقاذ ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لمركز مطاي ، لتوفير وسائل نقل آمنة حفاظا على أرواح المواطنين.