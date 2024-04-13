مصرع شاب صعقا بالكهرباء في قرية سياحية بالفيوم

لقي شاب بالفيوم مصرعه فى حادث صعق كهربائي في قرية سياحية علي ضفاف بحيرة قارون بدائرة مركز شرطة إبشواي ، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

تلقي مدير أمن الفيوم اخطارا من مأمور مركز شرطة إبشواي بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة باستقبل مستشفى إبشواي المركزي جثه شاب ادعاء صعق كهربائي بقرية سياحية علي ضفاف بحيرة قارون ، ويدعى كريم محمود سعيد العبودي ، 20 سنة، من قرية فانوس بمركز طاميه وتم توقيع مفتش الصحة على الجثة، ونقلها ووضعها داخل ثلاجة المستشفى ,وانتقلت اجهزة الامن إلى موقع الحادث بالقرية السياحية ببحيرة قارون، واجرت المعاينة والفحص الشامل لمعرفة أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الدائري ، بين مدخل قرية المنشية وسنهور البحرية بنطاق مركز سنورس بالفيوم ، وتم نقل المصابون إلى مستشفي الفيوم العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضرا بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد استقبال مستشفى الفيوم العام 5 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجه ناريه " تروسيكل " بنطاق دائرة شرطة المركز وتحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث ودفع بـ 3 سيارات إسعاف وتبين إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري عند مدخل قرية المنشية وذلك بسبب السرعه الذائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق التروسكل فانقلب في نهر الطريق وتسبب في حدوث الإصابات ، وتم نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحديد هويتهم والتقرير الطبي اللازم وواخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.