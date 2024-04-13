فرص عمل جديدة للشباب برواتب مجزية.. والتقديم لنهاية أبريل

فرص عمل للشباب، القضاء على بطالة الشباب، هذا ما تسعى إليه وزارة العمل في خطة عملها اليومية، وذلك من خلال التواصل مع شركات القطاع الخاص، وإقامة ملتقيات التوظيف بمختلف محافظات الجمهورية، ومواصلة الإعلان عن الوظائف الجديدة التي يتم توفيرها للشباب من خلال إدارة التشغيل.

وبالتزامن مع انتصاف شهر إبريل، تعلن وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة بشركات القطاع الخاص، يمكن التقدم لها حتى نهاية الشهر الجاري، إذ يوجه وزير العمل حسن شحاتة، مديريات العمل بمختلف المحافظات بمتابعة الشركات والتأكد من استلام الشباب المقبولين لعملهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وتتوفر 2070 فرصة عمل في 39 شركة قطاع خاص بـ 12 محافظة، وذلك في عددِ من التخصصات، ومنها لذوي الهمم، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، بالإضافة للتأمين الصحي والاجتماعي على العامل، ويمكن التقدم من خلال مديريات العمل بالمحافظات أو إدارة التشغيل بمقر وزارة العمل في مدينة نصر أو الموقع الإلكتروني.

وظائف جديدة للشباب في المحافظات

وأوضحت وزارة العمل بتوفر الوظائف في محافظات، القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والقليوبية والمنيا وأسيوط والأسكندرية والبحيرة وسوهاج والوادي الجديد والمنوفية وأسوان، وفي التخصصات التالية:-

فنى تمريض، وأخصائى تركيبات دوائية.

أخصائي it، وفنى سلامة وصحة مهنية.

أخصائى معالجة مياة، و رئيس مجموعة.

مدير فرع، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج.

سكرتارية، وتلى سيلز، ومهندس مكافحة حشرات شعبة عامة وأعمال إدارية.

مندوب تسويق وبيع، وأمين مخازن، ومسئول تمويل.

سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وموظف استقبال.

أخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل.

مراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج.

أفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة.

وكانت وزارة العمل أكدت من قبل، تراجع نسبة البطالة في مصر من حوالي 13% عام 2014، إلى أقل من 7% في 2024، رغم التحديات العالمية، وذلك نتيجة خطة الدولة في المواجهة من خلال استراتيجيات متنوعة من بينها المتابعة من القطاع الخاص واستقبال الشباب الراغبين في الحصول على وظائف وترشيحهم للأماكن الخالية وغيرهم من الوسائل التي تتبعها الوزارة.