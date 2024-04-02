ذوو الهمم في عيون الدولة.. إنجازات وزارة العمل لدعم أصحاب القدرات الخاصة

نجحت وزارة العمل، خلال السنوات العشر الأخيرة، في تشغيل وتدريب ذوى الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة، إذ كان ذلك هدف استراتيجي وتوجيه رئاسي واجب التنفيذ، فقد أطلق الرئيس السيسي على عام 2018 عام ذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018.

وفي نهاية عام 2022 وجه الرئيس السيسي وزارة العمل إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل، لتعلن الوزارة عن تعيين أكثر من 14 ألف من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى الآن.

وتتواصل المديريات ومكاتبها المختصة يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل، وفي إطار متصل أكد وزير العمل حسن شحاتة، على أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات لذوي الهمم في المحافظات، مع متابعة المُعينين من تلك الفئة داخل المنشآت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم في تلك المنشآت.

إجراءات وزارة العمل لصالح ذوي الهمم

وقامت وزارة العمل بالعديد من الإجراءات لصالح ذوي الهمم منها:-

إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوى الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

تشغيل أكثر من 30 ألفا من ذوى الهمم خلال 10 سنوات منهم 14 ألفا في منذ بداية عام 2023 وحتى الآن.

إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوى الهمم وذلك على مرحلتين فى ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربًا على فرصة عمل من خلال تلك المبادرة.

تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.

قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ أكثر من 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوى الهمم.

فى مجال توعية الأشخاص ذوى الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخص من ذوى الهمم.

يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بصفة مستمرة.

تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم .