رئيس مركز سنورس بالفيوم يكرم حفظة القرآن الكريم بقرية ترسا

شهد المهندس محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة الشيخ أحمد بدرية لحفظة القرآن الكريم بقرية ترسا.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، وعدد من العلماء وأئمة إدارات أوقاف مركز سنورس والشخصيات العامة وحشد من المواطنين.

وخلال حفل التكريم قدم رئيس مركز ومدينة سنورس التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك لجميع الحاضرين والفائزين بالمسابقة، معرباً عن بالغ سعادته وحرصه الدائم على التواجد بين أبنائه من حفظة القرآن الكريم، مشيراً أن مثل هذه النماذج تقدم للمجتمع والعالم أجمع سماحة ووسطية الدين الإسلامي، فى ظل التحديات التى يمر بها العالم، مؤكدا أن الفائزين مثال يحتذى به في الجد والاجتهاد.

وأضاف رئيس المركز، أن قوة بلدنا مصر الغالية تأتى من قوة الأسرة المصرية المتماسكة، التى تربي النشء الصالح على الأخلاق الحميدة وحفظ القرآن الكريم، والعمل على الارتقاء بالمفاهيم والتعاليم السماوية الصحيحة، بهدف القضاء على الأفكار الهدامة، داعياً الله أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تسليم شهادات التقدير ومبالغ مالية لحفظة القرآن الكريم بسنورس

وأعرب رئيس المركز عن شكره للقائمين على تنظيم المسابقة والاحتفاء بحفظة كتاب الله تعالى وتشجيعهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم والالتزام بآدابه وتعاليمه، مؤكدأ على أهمية تكاتف الجميع ومشاركتهم الفاعلة في العمل العام من أجل بناء وتنمية المجتمع، وفي نهاية الحفل قام رئيس مركز ومدينة سنورس بتسليم شهادات التقدير والمبالغ المالية للمكرمين من حفظة القرآن الكريم وسط فرحة غامرة من الجميع، وذلك بقاعة مناسبات مسجد عكاشة بقرية ترسا، بحضور حفظة القرآن الكريم وذويهم،

ومن جهته، قدم مدير إدارة أوقاف سنورس، الشكر إلى رئيس مركز ومدينة سنورس على حضور الاحتفال لتكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم، مثمناً ما يقدمه من جهد لخدمة أبناء المركز، مشيراً إلى أن تكريم حفظة القرآن الكريم وسام على الصدور، مشيداً بدور أولياء أمور المكرمين وأسرهم، مقدماً الشكر لهم على ما بذلوه من جهد في رعاية أبنائهم، مؤكدا أن التنافس في الخير أمر مطلوب في شتى أمور حياتنا؛ لاسيما حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه والسنة النبوية المطهرة؛ لأن القرآن الكريم يعصم الإنسان من الزيغ والانحراف وهو إنارة واستنارة للقلب والعقل معُا.