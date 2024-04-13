أهالي الشرقية يواصلون احتفالاتهم بعيد الفطر في الحدائق والمنتزهات

واصل أهالي محافظة الشرقية، احتفالاتهم في رابع أيام عيد الفطر المبارك 2024، حيث توافدت الأسر منذ صباح اليوم السبت مصطحبين أطفالهم إلى الحدائق العامة والمتنزهات للأحتفال بأيام العيد .

ورصدت «الوفد» فرحة أهالي الشرقية في رابع أيام عيد الفطر المبارك في مراكز الشباب حياة كريمة التي اتاحتها وزارة الشباب والرياضة أمام الشباب للإحتفال بالعيد، وكذلك حديقة الكفراوي ونادي الرواد والصفوة بالعاشر من رمضان ونادي الشرقية وحديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، وفي عدد من المتنزهات التي امتلأت بهم وبأطفالهم الذين قضوا وقتهم على المراجيح والألعاب والبالونات، وتكدسوا أمام بائعي الحلوى والترمس والفيشار.

وقال المهندس أيمن لطفي، مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، في تصريحات خاصة لـ «الوفد» إن حديقة الحيوان بالزقازيق استقبلت خلال أول أيام عيد الفطر 2024 نحو 2000 زائر، وفي اليوم الثاني استقبلت 4200 وفي اليوم الثالث 4300 من مختلف المراكز والمدن، ليصل إجمالي ما تم استقباله من الزوار لـ 10500 للإستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة، والفقرات الاستعراضية والألعاب الترفيهية، وسط تكثيف أعمال النظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار حرص الإدارة والعاملين على تهيئة الأجواء المناسبة حتي تظهر الحديقة في أبهي صورها أمام روادها.

وذكر مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، أن مواعيد العمل بالحديقة تبدأ من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً طوال أيام العيد، لافتا إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك، مع تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة، ومنع الأجازات والراحات خلال تلك الفترة.

وأفاد المهندس أيمن لطفي مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، أن سعر تذكرة دخول الحديقة للزائرين ثابت، وهو 5 جنيهات فقط للفرد الواحد، ويتاح للزائرين التجول داخل الحديقة طوال اليوم، والاستمتاع برؤية الحيوانات والطيور الأليفة.

وتابع المهندس أيمن لطفي مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، في تصريحاته لـ «الوفد» بأن الحديقة استعدت بشكل كام لفتح أبوابها أمام المحتفلين بعيد الفطر المبارك، بناءً على تعليمات الدكتور محمد جلال، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والاسماك، مشيرا إلى أن الحديقة تم دعمها بـ «كولدير مياه» للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة عند حاجة زوارها لشرب المياه.

ونوه إلى أن حديقة الحيوان بالزقازيق، افتتحت خلال أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 أمس الأربعاء، حديقة مصغرة «بيتج زور» وهي حديقة للأطفال تضم أجوار وبحيرة بها عدد من الحيوانات الأليفة التي تناسب الاطفال، للاستمتاع بمشاهدتها والتقاط الصور التذكارية معها، فضلاً عن وجود 25 نوعًا من المجموعات الحيوانية بالحديقة، منها: «الماعز الفرنساوي، ودجاج قطني وسلكي، والبط الخضاري، وحمام الزينة، والأوز الصيني، والويلز الفرعوني، والورل الصحراوي، وسلاحف مصرية وسودانية، والغزال، وإيميو، ولاما، والطاووس».

يشار إلى أن حديقة حيوان الزقازيق، تعد متنفساً وملاذاً لأهالي محافظة الشرقية، والبالغ تعداد سكانها قرابة 8.5 مليون نسمة، ويفد إليها الزائرين من جميع قري ومدن المحافظة بمختلف الفئات والأعمار، خاصة في المناسبات والأعياد، للتنزه والترفيه وإدخال البهجة والسرور على أفراد أسرهم.



