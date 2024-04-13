السبت 13 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز شئون البيئة يتفقد المحميات الطبيعية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 ترأس الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مجموعة عمل من فربق المحميات الطبيعية لمتابعة الإجراءات التنظيمية للمماشي البحرية التي تسهل تنقل رواد الفنادق الي مناطق البحر للاستمتاع بالغوص والسنوركلينج، حيث تابع تنظيم الاستخدامات وتطبيق القواعد والوقوف علي اي مشكلات قد تواجه اي نشاط بحري، وتفقد منطقة طريق القري والشواطيء العامة بالغردقة، ومنطقة سهل حشيش بمشاركة جمعية هيبكا. 

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توجيهات وزيرة البيئة 

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف المتابعة الميدانية بمناطق المحميات الطبيعية خلال اجازة عيد الفطر المبارك، مع الإقبال المتزايد للمواطنين على المحميات للاستمتاع الكنوز الطبيعية لمصر.

خليج أبو سومة 

كما توجه رئيس جهاز شئون البيئة علي ابو سنة على رأس فريق عمل من الوزارة، فور تلقى إخطار بقيام مركب بالصيد المخالف بطريقة الجر داخل منطقة خليج ابو سومة على مقربة من جزيرة توبيا، حيث تم التواصل مع كافة الجهات المعنية وتم معاينة موقع البلاغ بالتعاون مع مراكز الغوص وجمعية هيبكا، والخروج بزوارق سريعة لضمان سرعة ضبط المخالفة، حيث تم توثيق المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وقد وجهت فؤاد ، بالتنسيق مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود لضبط مرتكب الواقعة، حيث تساعد تلك الأنشطة من الصيد على تجريف المواد الطبيعية وجذب اسماك القرش نتيجة استخدام شباك تمتليء بالاسماك وانتشار رائحة الصيد بالمكان وتجذب اسماك القرش إليها، ومع اقتراب تلك المركب من المناطق الساحلية القريبة من الشواطيء، تمثل مصدر تهديد مباشر. 

هذا وقد قدمت جهات الاختصاص من القوات المسلحة الدعم الأمني اللازم وقامت بعملية الضبط القوات البحرية، وتم تمشيط المنطقة للوقوف على وجود أي مراكب مخالفة 

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