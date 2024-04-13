جهاز شؤون البيئة ينفذ 225 حملة لفحص عوادم السيارات بالشرقية 

قام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بتنفيذ 225 حملة لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور و قسم شرطة البيئة بمركزي الزقازيق وبلبيس، تم خلالها فحص عادم عدد 16495 سيارة تعمل بالبنزين والسولار، وأسفر الفحص المفاجئ على ضبط 2505 سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جودة الهواء هى احدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة ، لافتاً إلى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ 225 حملة لفحص عوادم السيارات بمركزي الزقازيق وبلبيس بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور و قسم شرطة البيئة، تم خلالها فحص عادم عدد 16495 سيارة ،5445 سيارة تعمل بالبنزين و11050 سيارة تعمل بالسولار وأسفر الفحص عن تحرير 105مخالفة لسيارات تعمل بالبنزين و2400 مخالفة لسيارات تعمل بالسولار بإجمالي 2505 مخالفة.

يذكر أن إدارة البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة، ومجلس مدينة بلبيس، قد قاموا بشن حملة مفاجئة للتفتيش على (37) مكمورة فحم بمركز بلبيس، للتأكد من تطبيق الإشتراطات البيئية والتزامهم بعدم الحرق المكشوف.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ على مكامير الفحم وتحويل مكامير الفحم لمكامير صديقة للبيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء، لافتاً إلى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

وفى سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، أن الحملة المفاجئة على مكامير الفحم ضبطت (24) مكمورة بمركز بلبيس تقوم بالحرق المكشوف مما يؤثر على البيئة وزيادة معدلات الإنبعاثات والغازات الضارة بالمناخ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة، وتحرير عدد 24 محضر جنح بالأرقام التالية:

"216 ،217 ،218، 219 ،220، 221، 222، 223 ،226، 237 ، 267، 285 ،286 ،287 ،288 ،289 ،290، 292، 296 ،297 ،298، 299، 300" جنح مركز شرطة بلبيس.

كما كف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع، وأسفرت تلك الحملات عن رفع عدد (٨٦٣) إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر فبراير الماضى بواقع:

عدد (٤٤) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر، وعدد (١٦) إعلان بمركز ومدينة كفر صقر، وعدد (١٠١) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح، وعدد (٦) إعلانات بمدينة القنايات، وعدد (٢٠) إعلان بمركز ومدينة الحسينية، وعدد (٤٠) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية، وعدد (١٨) إعلان بمدينة القرين، وعدد (١٤٩) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق، وعدد (٥٠) إعلان بحى ثانى الزقازيق، وعدد (٥٤) إعلان بحى أول الزقازيق، ( ٥١) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير، و عدد (٦٠) إعلان بمركز ومدينة بلبيس،

بالإضافة إلي عدد ( ٣٨) إعلان بمركز ومدينة ههيا، وعدد (٦١) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم، وعدد (١٧) إعلان بمركز ومدينة أبو حماد، وعدد (٢٩) إعلان بمركز و مدينة مشتول السوق، وعدد (١٠٩) إعلان بمركز و مدينة فاقوس، ويأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة .

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.