رغم سطوع الشمس إقبال ضيف للمواطنين على الشواطئ بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، طقسًا مستقرًا تحسنا ملحوظا مع سطوع الشمس وارتفاع طفيف فى الحرارة مع عدم وجود فرص لسقوط الامطار ، حيث تسود أجواء معتدلة، على مدار اليوم، مع رياح لطيفة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية سجلت محافظة الإسكندرية اليوم السبت، درجات حرارة بلغت العظمى منها 23 درجة مئوية والصغرى 15 درجة، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 28كم الساعة.

كان قد شهد شواطئ البحر بالإسكندرية، اليوم السبت، حالة من الاستقرار، وهدوء للأمواج لتكون مناسبة للنزول والاستمتاع تزامنا مع عطلة عيد الفطر المبارك ، شهدت الشواطئ اقبال ضعيف للمواطنين على الكورنيش فى رابع ايام عيد الفطر المبارك دلك لخوف المواطنين لعدم استقرار حالة الأمواج

كانت قد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق عن رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي والصفراء على شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

​وتعتبر الرايات وسيلة تحذيرية للمصطافين، للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح لنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رصد نسب الإشغال في القطاع الشرقي وأنها لم تتعد نحو 30 % تقريبًا، بينما جاءت أقل منها على شواطئ القطاع الغربي وسجلت نحو 20%.

وأوضح رئيس السياحة والمصايف، أن ألوان الرايات التي تم رفعها في القطاع الشرقي جاءت رايات خضراء، بينما شهدت الشواطئ في القطاع الغربي والعجمي رفع الرايات الصفراء.

ولفت عبد الرازق، إلى أن رفع الرايات الخضراء على الشواطئ تعنى أن السباحة آمنة وأنه يمكن نزول البحر والسباحة بحرية وآمان تام، بينما تعني عملية رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي أنه يجب توخي الحذر عند نزول مياه البحر وعدم التوغل إلى مسافات بعيدة وذلك لعدم استقرار حالة الأمواج، لافتًا إلى أنه هناك الرايات الحمراء التي تعنى عدم السماح بنزول البحر بسبب الارتفاع الشديد في الأمواج.