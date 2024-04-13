اعترفات تفصيلية للمتهمين بسرقة الدراجات البخارية ببني سويف

واصلت النيابة العامة في بني سويف، تحقيقاتها مع 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تكشيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية من المواطنين فى بنى سويف.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من بينهم عميل" سيئ النية" ولإثنين منهم معلومات جنائية، قاموا بإرتكاب 14 واقعة سرقة دراجات نارية بنطاق محافظات "بنى سويف - القليوبية - الفيوم – المنيا"، وبمواجتهتم اعترفوا بارتكاب تلك الوقائع وأرشدوا عن جميع المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهمين.

وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بإستقبالها "عامل - مقيم بدائرة المركز" مصاب بطلق نارى بالبطن والظهر، وتوفى أثناء محاولة اسعافه.

بالفحص وسؤال شقيقه المجني عليه إتهم عامل "له معلومات جنائية" بإطلاق عيار نارى تجاهه من سلاح ناري محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الحادث (طبنجة وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وفي سياق آخر لقى عامل مصرعه، وأصيب شقيقه في مشاجرة بينهما وبين 3 أشقاء آخرين، بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز شرطة طوخ.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، ووجود متوفي ومصاب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول " شقيقان"، وطرف ثان 3 أشقاء، استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء والشوم والفؤوس، ما أسفر عن مصرع أحد أفراد الطرف الأول وإصابة شقيقه.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.