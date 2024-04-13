احتفالية مركز شباب العصلوجي بعيد الفطر المبارك

واصل مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، استقبال روادها من مختلف الشرائح العمرية على اليوم الرابع على التوالي، حيث أقيمت اليوم السبت احتفالية بمركز شباب العصلوجى التابعة لإدارة شباب (الزقازيق شرق) لتأتي مبادرة "العيد احلي بمراكز الشباب".

تأتي هذه الاحتفالية لتؤكد دور مراكز الشباب الريادي والمجتمعي بعد تحويلها الي مراكز خدمة مجتمعية وفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، لخدمة كافة أفراد الأسرة المصرية، فضلا عن دورها في ممارسة الرياضة والبرامج التثقيفية والتنويرية .

نفذت مبادرة "العيد احلي بمراكز الشباب" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب؛ وهاني العراقي مدير إدارة شباب شرق الزقازيق.

و أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، إلى أن مراكز الشباب تسخر كافة الموارد والامكانيات المتاحة بداخلها، لنجاح مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» وجعل تلك المراكز متنفسا يليق بكافة أفراد الأسرة المصرية احتفالا بعيد الفطر.

وتضم فاعليات المبادرة؛ تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الترفيهية، واستخدام الملاعب وحمامات السباحة وحدائق الطفل لتنفيذ كرنفالات عيد الفطر داخل مراكز الشباب.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن المديرية اتاحت الطفرة النوعية للبنية التحتية بالهيئات الشبابية والرياضية، وأضافت لها مشروعات الطرح الاستثمار شكلا حضاريا جديدا لمراكز الشباب، وجعلها أكثر جذبا لكل أفراد الأسر المصرية.

وذكر أن الاحتفالية، شهدها حضور جماهيري كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتم عرض فريق الفنون الشعبية بنادي الموهوبين بالمديرية بقيادة الفنان مجدى الفيومي فقرات استعراضية وفنية والتنورة، واستعرض كورال النشء بالمركز أغانى العيد والتراث الشعبى.

نفذت الاحتفالية بإشراف وحضور الدكتور أحمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء، وهانى العراقى مدير إدارة شباب الزقازيق شرق، والمحاسب حمادة نصار رئيس مجلس إدارة مركز شباب العصلوجى، ورعاية الحفل السيد بركات، وأبناء العصلوجى وفريق العمل التنفيذى أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الإدارة والقائم بعمل المدير التنفيذي، والجهاز الإدارة بمركز شباب العصلوجي.