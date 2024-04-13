سيميوني يعلن تشكيل أتلتيكو مدريد أمام جيرونا بالدوري الإسباني

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لاتلتيكو مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة جيرونا ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

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وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالاتي..

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: ريكيلمي، هيرموسو، سافيتش، رينيردو.

خط الوسط: مولينا، دي بول، كوكي، ساؤول

خط الهجوم: أنخل كوريا، جريزمان.



يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة ، في حين يتواجد جيرونا بالمركز الثالث برصيد 65 نقطة .