أتلتيكو مدريد يستضيف جيرونا اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف أتليتكو مدريد نظيره فريق جيرونا الإسبانى، في المباراة التي تجمع بينهما في الثانية من عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني

ويتواجد فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، جمعهما من خلال الفوز في 18 مباراة، وتعادل 4 لقاءات، وخسر في 8 مواجهات.

فيما يقع جيرونا في المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما حصد 65 نقطة من 30 مباراة محققا 20 انتصارا و5 تعادلات وخسر مثلهم.

وحقق أتليتكو مدريد الفوز على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2023-2024

وتذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بشكل حصري.