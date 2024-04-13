عقب الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم الأوبئة، على تشغيل أول مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف أول ديسمبر المقبل، موضحا أن هناك نوعين من السرنجات إحداهما العادية والأخرى هى ذاتية التدمير.

وأضاف “عنان” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن السرنجات ذاتية التدمير لا تصبب أي وخز بالخطأ للطبيب أو المرض، فضلا على أنها تستخدم مرة واحدة، منوها بأن 35% من إصابات الأطباء داخل مستشفيات أمريكا تكون نتيجة الوخز الخطأ.

4.4% من إصابات الإيدز قادمة من الوخز بالخطأ من الإبر

وأشار إلى أن 4.4% من إصابات الإيدز قادمة من الوخز بالخطأ من الإبر، موضحا أن هذا وجود مثل هذا المصنع سيقضي على انتشار الأمراض بسبب الوخز الخطأ من الإبر، ومن هذه الأمراض الإيدز وفيروس سي.

كل ممرض في مصر كان يتعرض للوخز بالخطأ مرتين أو 3 مرات في السنة

وذكر أستاذ علم الأوبئة، أن كل ممرض في مصر كان يتعرض للوخز بالخطأ مرتين أو 3 مرات في السنة وتكلفة الوخز بالخطأ 6 آلاف جنيه.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل في 1 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لمرض الإيدز، وذلك بهدف التوعية بهذا المرض الناتج عن فيروس نقص المناعة البشري، الذي ينتقل من شخص لأخر عن طريق العدوى من خلال الاتصال المباشر.

ولا ينتقل مرض الإيدز بين الأشخاص من خلال الهواء أو النفس أو الأحضان، ولكن له طرق مختلفة في انتقال العدوى بالفيروس.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، طرق انتقال العدوى بمرض الإيدز.

طرق العدوى بمرض الإيدز

من الممكن أن ينتقل فيروص نقص المناعة البشري "الإيدز"، عن طريق العلاقة الزوجية.

استخدام الحقن والسرنجات من شخص لأخر.

مشاركة الأدوات الشخصية بين عدة أشخاص.

نقل الدم.

ينتقل الفيروس من الأم لطفلها أثناء الحمل أو من خلال الرضاعة الطبيعية.

أعراض الإصابة بمرض الإيدز

الحمى، والصداع، وآلام العضلات والمفاصل، والطفح الجلدي، والتهاب الحلق، وتورم العقد اللمفية، والإسهال، وفقدان الوزن، والسعال، والتعرق الليلي، والتهاب الرئة، والهربس.