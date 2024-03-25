الصحة العالمية: أهل غزة يعيشون في حالة مروعة بسبب انتشار الأمراض (فيديو)

أكد طارق ياسارسفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن الفلسطينيين في غزة يعيشون حالة مروعة بسبب انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة المياة الملوثة وتدهو الأنظمة الصحية.

وطالب في مداخلة مع فضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الإثنين، بعدم استغلال المرافق الطبية في الحرب الجارية بقطاع غزة، مؤكدًا: “يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا لاستعادة الحياة مرة أخرى”.

تقديم الرعاية الصحية في غزة صعب

وتابع: “أننا نسعى لتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الرعاية الطبية في ظل استمرار العمليات العسكرية بقطاع غزة، بالإضافة إلى أننا بحاجة إلى ضمان الأمان للعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع”.