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شكري ووزيرة الخارجية الألمانية يستعرضان الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة
الإثنين 25 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الصحة العالمية: أهل غزة يعيشون في حالة مروعة بسبب انتشار الأمراض (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

أكد طارق ياسارسفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن الفلسطينيين في غزة يعيشون حالة مروعة بسبب انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة المياة الملوثة وتدهو الأنظمة الصحية.

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الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافه منازل المدنيين في قطاع غزة

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الأونروا تُشدد على ضرورة رفع القيود والعراقيل الإسرائيلية لإيصال المساعدات إلى غزة

وطالب في مداخلة مع فضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الإثنين، بعدم استغلال المرافق الطبية في الحرب الجارية بقطاع غزة، مؤكدًا: “يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا لاستعادة الحياة مرة أخرى”.

تقديم الرعاية الصحية في غزة صعب

وتابع: “أننا نسعى لتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير الرعاية الطبية في ظل استمرار العمليات العسكرية بقطاع غزة، بالإضافة إلى أننا بحاجة إلى ضمان الأمان للعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع”.

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