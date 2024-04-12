مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

حدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن امتحانات الثانوية العامة 2024 تأتي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة مراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

تحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 15 في المائة من إجمالي الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 يونيو للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة ورقيًا في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح open book، على أن يتسلم طلاب الثانوية العامة كتيبات المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

ووجه وزير التربية والتعليم بأن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 قادرة على قياس القدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة أن يتناسب وقت إجابة الأسئلة ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

وشدد وزير التربية والتعليم على وضوح ودقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات.

وأكد وزير التربية والتعليم عدم تكرار أية أسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2024، وارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.

ونبه وزير التربية والتعليم بتشديد الإجراءات خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 لمواجهة ظاهرة الغش بجميع أشكاله.



ولفت وزير التربية والتعليم إلى العمل على ضبط منظومة المرحلة الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي، وعلى رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

