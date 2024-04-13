13 % انخفاضاً في أسعار طن الدقيق

كشفت شعبة المخابز بالقاهرة، عن انخفاض أسعار الدقيق بمعدلات 2000 جنيهاً للطن، وصل سعر طن الدقيق إلى 19 ألف بدلا من 21 الف جنيهاً وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

من جانبه قال خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، ان معدلات اسعار الدقيق انخفضت في الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ معدل الانخفاض مايقارب من 13%، في ظل توافر للدقيق بمختلف أنواعه.

وأوضح فكري أن اهم أصناف الدقيق النى انخفض سعرها ..دقيق الخطاب 2000 جنيهاً، أنواع هرم وسياحي وطباقي فيما أنخفض سعر طن الدقيق المروة 1450 جنيهاً، و انخفض سعر طن الدقيق الهايل 1950 جنيهاً، بالإضافة إلي انخفاض سعر طن الدقيق العالمية 1100 جنيهاً وانخفض طن الدقيق الامراء ، 500 جنيهاً، و طن دقيق تاج لـ 700 جنيهاً

أوضح "فكرى " ان هذه مقارنة بالسعر المعمول به قبل عيد الفطر المبارك وأن باقي مطاحن الدقيق الحر سوف تخفض الأسعار تباعًا بعد اجازة العيد ان شاء الله

من ناحية آخري كان قد أعلن اتحاد الغرف التجارية، عن وجود وفرة بكافة السلع أساسية وغيرها بعد الافراجات الكبيرة عن البضائع في الموانئ، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين سواء من خلال خفض الأسعار.

وأضاف الاتحاد استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع (وعادت الى متوسط منتصف 2023 وسيظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.

وأشار علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن قيام كبار المنتجين للسلع الأساسية بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار