عروض ترفيهية لفرق الجوالة بمراكز شباب كفر الشيخ خلال أجازة عيد الفطر

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، جهود مديرية الشباب والرياضة، فى تنظيم مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب المحافظة، حيث شهد مركز شباب خليج بحري، التابع لإدارة شباب مطوبس، إقبالاً كبيراً من الجماهير بمشاركة قادة الجوالة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية درر هذه المبادرات والتى تأتى تجسيدًا لروح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع، موضحًا أن الفعاليات التى أقيمت فى مختلف مدن ومراكز المحافظة قد شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

و أشاد بالجهود المميزة التي بذلتها فرق الجوالة في إدخال البهجة والسعادة على المواطنين خلال أجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على أهمية دور فرق الجوالة في تنمية مهارات الشباب وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

و شهدت مراكز شباب كفرالشيخ ، إقبالا فى الفترة المسائية خاصة من الأطفال وأسرهم فى إطار مبادرة "العيد أحلى" التى انطلقت بمراكز شباب الجمهورية لمشاركة الأطفال وأسرهم بفرحة العيد، تنفيذا لسياسة الوزارة باعتبار مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

واستقبلت مراكز شباب كفرالشيخ المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بالألعاب الترفيهية والرياضية بمراكز الشباب بالقرى والمدن، فى ضوء سياسة وزارة الشباب الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وشارك أعضاء الجوالة والكشافة، واتحاد شباب كفر الشيخ، وأعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب فرحة المواطنين تزامناً مع انطلاق مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب المحافظة.

من جانبه قال وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور عزت محروس، إن مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ تعمل علي تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان وكافة المنشآت الشبابية والرياضية، مضيفًا أن إستمرار المبادرة يعد نقطة تحول كبيرة لتقديم خدمات مجتمعية أفضل للجمهور من مراكز الشباب وقيام المراكز بدورها التنموي في بناء الإنسان المصري.

وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتفعيل المبادرة بجميع مراكز الشباب واستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الفطر المبارك بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى تنظيم الإحتفالات وإعداد البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية وتوزيع هدايا على الأطفال.