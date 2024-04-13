إنجازات تحت قيادة السيسي.. حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع (انفوجراف)

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الهجرة نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي، وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل لوزيرة الهجرة كما يلي:-

1- هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، المصريين بالخارج والداخل، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيةً الله أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان وبكل الخير والرخاء.

2- بعد زيارته المثمرة إلى مصر؛ ودعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، والذي قام بزيارة مصر على رأس وفد رفيع المستوى، شرف خلالها بلقاء فخامة السيد رئيس الجمهورية واستقبله خلالها د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وذلك بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب الهام الجديد، حيث رافقه خلال الزيارة السيد/ وائل زقوت، وزير التخطيط الفلسطيني، والسفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة. وأكدت السفيرة سها جندي أن القضية الفلسطينية ستظل بجانب نضال الشعب الفلسطيني الأبي الحر في قلب كل مصري وفي قمة أولوياته وأولويات السياسة الخارجية لمصرنا العظيمة، حتى الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه التاريخية المشروعة، كما سيبقى الموقف المصري ثابتاً داعما للأشقاء الفلسطينيين، وستستمر جهود الدولة المصرية في اتجاه تسريع وتيرة نفاذ المساعدات إلى غزة والوصول لوقف فوري لإطلاق النار.

3- بمناسبة بدء ولاية رئاسية جديدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعدت وزارة الهجرة ملفا شاملا عن بروتوكولات التعاون التي وقعتها بصدد عدد من الملفات المهمة التي تعكف الوزارة على تنفيذها، مع عدة جهات، سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني، وذلك بما يخدم تنفيذ ملفات الوزارة في ضوء مسيرة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والمشروعات والمبادرات القومية العملاقة، وأيضا في ظل ما توليه القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الملف.

4 - بمناسبة بدء ولاية رئاسية جديدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعدت وزارة الهجرة، تقريرا كاملا عن جهود الوزارة في قطاع التواصل مع المصريين بالخارج، تم فيه استعراض استراتيجية الوزارة وعملها في ملف التواصل مع المصريين بالخارج، لتلقي استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، فضلا عن فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجاليات المصرية والوقوف على أهم المشكلات والتحديات التي تواجههم في كل دولة، والتعاون مع البعثات المصرية الدبلوماسية بالخارج، حيث تم التواصل مع الجاليات في حوالي ١٠٠ دولة حول العالم، كان الكثير منها لأول مرة.

5- في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل وتعزيز ربط المصريين بالوطن الأم وتذليل ما يواجهونه من تحديات، استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ طارق سليمان، رئيس المركز الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، والسيد/ نشأت زنفل، نائب رئيس المركز، والسيد/ ناجي سليمان، أحد رموز الجالية المصرية بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد استمعت الوزيرة إلى مقترحات من أقطاب الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم أيضا استعراض الترتيبات الجارية لتنظيم المؤتمر القادم للمصريين بالخارج في نسخته الخامسة، مطالبين بالمشاركة كمركز مصري أمريكي في الولايات المتحدةن كما اقترحوا إتاحة الفرصة لمختلف الاتحادات والجمعيات المصرية ليكون لهم دور في المؤتمر، وقالت سيادتها إنه سيسعد وزارة الهجرة مشاركة الجميع في المؤتمر اتحادات وأفراد.

6- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، م. صامويل ماتياس، رجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب شركة كبيرة متخصصة في الإلكترونيات في باريس، لاستعراض آخر مستجدات مشروعه ووضع الأطر النهائية الخاصة بمراحل التنفيذ. وأكدت الوزيرة أن وزارة الهجرة تعاملت بجدية تامة مع المشروع، مشيرة إلى ما نتج عن الاتصال بالسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، من تذليل لكل العقبات التي تواجه تأسيس المشروع والذي سيشارك فيه شركات اتصالات فرنسية، وموضحة أن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز الـ 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية الحرة في قناة السويس.

7- أدلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بتصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أكدت سيادتها فيها أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في ملف مجابهة الهجرة غير الشرعية، حيث تمكنت من وقف خروج تلك الهجرات من شواطئها بدءًا من 2016 وتعمل على توفير البدائل الناجحة للشباب، ضمن جهود التدريب من أجل التوظيف، بالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات ووزارات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، موضحة الدولة المصرية لم تكتف بمعالجة تلك القضية من الناحية الأمنية فقط عبر ضبط ومراقبة السواحل، بل تناولتها أيضاً اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً لاسيما بفضل مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها السيد الرئيس لصون حياتهم وتوفير الحلم البديل القابل للتحقيق.

8- شاركت إيمان الشريف، الرئيس التنفيذي السابق والعضو الحالي لمجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية في لندن، في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة بعنوان "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟". وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن هذه الحملة تسعى إلى استعراض أبرز مميزات السوق المصرية من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في مختلف الأماكن. فيما قالت إيمان الشريف إن طوال السنوات الماضية استطاعت أن تأتي إلى مصر بالعديد من الوفود التجارية، من أجل إطلاعهم على حجم الاستثمارات المختلفة في مصر، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تطوير هائل للبنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أنه خلال زيارات الوفود إلى مصر، كان يتم عرض كل المشروعات الاستثمارية عليهم، وهو ما أعطى انطباعًا جيدًا لدى جميع المستثمرين الإنجليز عن مصر حاليًا، وسعيهم الدائم باقتراح الأفكار الاستثمارية لتنفيذها مع الجانب المصري.

9- بتكليف من السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عقد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اجتماعًا تشاوريًا لاستعراض نتائج مشاركة وزارة الهجرة في ورشة العمل الخاصة بمناقشة تسهيل منح تأشيرة الأعمال التجارية بين مجموعة دول الكوميسا، والتي عقدت في شهر مارس الماضي في زيمبابوي، بحضور أ. سلمى صقر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، وعدد من ممثلي وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات الوطنية المعنية. وأكدت الوزيرة أن مصر باعتبارها عضو مؤسس للكوميسا والرئيس السابق للمنظمة، تسعى إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول أعضاء الكوميسا، وتعظيم جهود تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول المجموعة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع من ضمن أولوياتها تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية وخصوصاً بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

10- تواصل وزارة الهجرة حملتها الترويجية على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" والتي تنتهي في 28 أبريل 2024، وذلك لضمان وصولها إلى أكبر عدد من الذين لم يستطيعوا الاستفادة من المبادرة في مراحلها السابقة، حيث يستطيع أي مصري مقيم بالخارج (أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج) يستجلب سيارة إلى مصر بعد إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة، وبخفض القيمة الجمركية 70%، أي سداد 30% من قيمة الجمارك في شكل وديعة بالعملة الأجنبية.

11- في إطار التواصل مع المصريين في الخارج وربطهم الدائم بالوطن وقناعتنا بدورهم الضارب في عمق جذور الوطن ومشاركتهم في التضحية من أجله بغض النظر عن إقامتهم خارجه، جددت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدعوة لأبناء مصر حول العالم إلى المشاركة في الاحتفاء بأبطال القوات المسلحة المصرية الذين شاركوا في الحروب المهمة التي خاضها الوطن وبذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعته وتحقيق الانتصارات له، وذلك تحت شعار: "بطولات لا تُنسى.. حكايات يرويها المصريون بالخارج".

12- هنأت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي أطلقتها وزارة الهجرة، جموع المصريين في الداخل والخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فضلا عن تقديمها لشرح واف عن حكاية كحك العيد، أحد أبرز مظاهر عيد الفطر، وأثره في ترك متعة وحالة من الفرحة تظهر مع مجيئه دائمًا.

13- بنهاية شهر رمضان المبارك، اختتمت وزارة الهجرة نشر حلقات "حواديت ماما سماح" مع الكاتبة والأديبة سماح أبوبكر عزت، بالتعاون مع جريدة الوطن، وذلك على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" كل سبت وأحد من الشهر الكريم، حيث تم نشر قصة "تامر بائع التمر" الذي قرر يساعد صديقه الفرّان، وقصة "فريدة وتشجيع الهوايات لدى الأطفال".

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