الأحد 07 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سون على رأس تشكيل توتنهام أمام لوتون تاون

سون
سون

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام عن تشكيل مواجهة نوتينجهام فورست الرسمي، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

txt

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول أمام مانشستر يونايتد (فيديو)


ويقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين تشكيل توتنهام أمام نوتينجهام، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة مساءًا.

تشكيل توتنهام أمام نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

خط الدفاع: بيدرو بورو- كريستيان روميرو- فان دي فين- ديستني أودوجي.

خط الوسط: بابي سار- بيسوما- جيمس ماديسون.

خط الهجوم: سوني هيونج مين- برينان جونسون- تيمو فيرنر.
الجدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 57 نقطة من 31 مباراة، بينما يأتي نوتينجهام في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة. 

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يتقدم بهدف رائع في شباك ليفربول (فيديو)

بوكيتينو يعلن تشكيل تشيلسي الرسمي أمام شيفيلد يونايتد
الجريدة الورقية