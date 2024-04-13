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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تدريبات قوية للمقاولون استعدادا لمباراة بيراميدز

المقاولون العرب
المقاولون العرب

واصل المقاولون العرب مرانه استعدادا لمباراة بيراميدز ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر له يوم الإثنين المقبل.
 

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ويلتقي ذئاب الجبل بنظيره بيراميدز على ستاد عثمان أحمد عثمان وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة. 
 

ويحتل  المقاولون العرب المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة جمعهم من خوض 16 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل 6 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 8 مباريات. 

ويذكر أن  المقاولون العرب خلال الجولة الماضية حقق فوزا هاما على نظيره الجونة، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. 

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