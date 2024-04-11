المقاولون يستأنف تدريباته بعد إجازة العيد استعدادا لبيراميدز

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الإثنين المقبل في الدوري.

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ويستعد المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز يوم الاثنين المقبل الموافق 15 أبريل الجارى، خلال المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان.

تدريبات المقاولون



وعاد الفريق للتدريبات بعد الحصول على راحة أمس أول أيام عيد الفطر المبارك وحرص الكابتن محمد عودة المدير على وضع برنامج خاص حيث أدى اللاعبين تدريبات بدنية قوية فضلا عن تدريبات متخصصة وتقسيمة قوية.

وعقد المدير الفني اجتماعا مع الجهاز المعاون قبل انطلاق المران لمناقشة عدد من الملفات كما حرص على الحديث مع اللاعبين للتشديد على أهمية المباراة وضرورة استمرار الروح العالية والالتزام.