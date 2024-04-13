خطة وموعد تخفيف أحمال الكهرباء بالمحافظات (شاهد)

كشف محمد عوض، المتخصص في ملف الكهرباء، أن موضوع تخفيف الأحمال هو الأكثر تداولا على السوشيال خلال اليومين الأخيرين، موضحا أن تخفيف الأحمال واقع وسيتم تطبيقه بشكل رسمي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن تداول الموضوع على السوشيال ميديا متباين بين السخرية والمأساة.

مجلس الوزراء المعني والمسئول عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

ولفت إلى أن مجلس الوزراء هو المعني والمسئول عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء ومدة الساعات وبدوره أعلن أن العودة للتخفيف بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

خطة التخفيف بدأت ولكن ليس بشكل رسمي وكلي

وشدد على أن خطة التخفيف بدأت ولكن ليس بشكل رسمي وكلي، موضحا أنه حاليا في مرحلة انتظار مجلس الوزراء للإعلان رسميا عن تفاصيل تخفيف الأحمال، حيث إن بعض شركات توزيع الكهرباء في المحافظات أصدرت جداول تخفيف الأحمال.

عدد ساعات الانقطاع

وبشأن عدد ساعات الانقطاع ستكون ساعتين كما كانت قبل رمضان أم ستقل إلى ساعة، حيث أنه لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الكهرباء أو مجلس الوزراء.

وتشير التقديرات إلى عودة الانقطاع مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بالجدول المعتمد قبل رمضان.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا يحدد اليوم الذي سيتم فيه استئناف جدول انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر لعام 2024، بعد توقفه خلال شهر رمضان تلبيةً لاحتياجات العبادة في هذا الشهر الفضيل.

جدول انقطاع الكهرباء

وتحدد مواعيد انقطاع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، بحيث ساعتين لكل مجموعة هذه المواعيد هي نفسها التي كانت مطبقة قبل شهر رمضان.

مواعيد انقطاع الكهرباء

وكان مجلس الوزراء قرر وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان وأيام العيد فقط، حيث أنه من المتوقع عودة انقطاع الكهرباء في الأيام القادمة.

وكانت قد عدلت شركات الكهرباء مواعيد قطع الكهرباء ،في يناير الماضي ضمن جدول تخفيف الأحمال الجديد، مراعاة لظروف الامتحانات والطلاب في الفصل الدراسي الأول.

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات

وبدأ الجدول الجديد لقطع الكهرباء منذ السبت 13 يناير في مختلف المحافظات، ليتم قطع التيار بمعدل ساعتين لكل منطقة، في مختلف المحافظات في التوقيت ما بين الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساء، بدلًا من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الخامسة مساء بشكل مؤقت قبل أن يعود مجددا بعد 25 يناير .

المواعيد المقرر العمل بها بعد العيد ضمن خطة تخفيف الأحمال تتضمن العودة بتطبيق النظام المعلن من قبل مجلس الوزراء الذي جري تطبيقه ابتداء من يوم الخميس الموافق 25-1-2024 تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء بعدد 5 مراحل كل مرحلة لمدة ساعتين.

مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، تأتي على النحو التالي:

من الساعة 11 إلى الساعة 1 مساء

من الساعة 1 مساء إلى الساعة 3 مساء.

من الساعة 3 مساء إلى الساعة 5 مساء.

وكانت قد أعلنت الحكومة عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء، حيث تم بدءا من 4 يناير الماضي تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا مع بدء الامتحانات.

وتم قطع الكهرباء، لمدة ساعتين ضمن خطة تخفيف الاحمال على أن تكون في ساعات النهار ، ومنع الانقطاع أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات بدءا من الشهر الماضي.