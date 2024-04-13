القمص روفائيل الأنبا بيشوي يشهد بداية "أسبوع المخلع" بالعبور

شهد القمص روفائيل الأنبا بيشوي، اليوم السبت، فعاليات بداية أسبوع "المخلع"، بكنيسة القديس بولس التابعة للأقباط الأرثوذكس بمدينة العبور.

أقيمت الطقوس الأرثوذكسية الخاصة بمناسبة الاسبوع الخامس للصوم الكبير وأحد المخلع، بحضور خورس الشمامسة وعدد من المصلين.

“أحد المخلع”..قصة الاسبوع الخامس في الصوم

يُعد "اسبوع المخلع" الاسبوع الخامس من فترة الصوم الكبير التي بدأت في مارس الماضي والمقرر أن تنتهي 5 مايو المقبل، ويقصد بـ"المخلع" مريض بيت حسدا وهو اسم أرامي يعني في أصله كلمة بيت الرحمة، ويعود إلى قصد الشخص الذي شفاه السيد المسيح بمعجزة كبيرة وتمكن من الركة بعدما قضى 38 عام مشلولًا ولا يتحرك من سريره.

وتروي هذه القصة تفاصيل لها معاني روحية كبيرة عندما جلس "مريض بيت حسدا" وكانت على مقربه من بِركة ماء كان يجتمع حولها عدد من المرضى من أجل الشفاء، وكان ينزل ملاكا يحرك مياه البركة ثم يشفون ودار حوراًا بين المريض والسيد المسيح الذي سأله "تريد أن تبرأ"،فقال له "ياسيدي ليس لي انسانًا ليلقيني في البركة متى تحركت المياه"، ورده المسيح ثم قال: " قم أحمل سريرك وأمش" ( يو 8:5)، وتحققت المعجزة التي تعيد الكنيسة ذكراها في هذا التاريخ سنويًا.

المناسبات في الكنيسة القبطية

يحصد الأقباط حصيلة التراث المسيحي العريق التي شهدته الكنيسة المصرية، وتعيد إحياء ذكرى عدد من الفعاليات فمنذ أيام شهدت احتفالات بمناسبة عيد البشارة التي تعيد ذكرى بشرى مولد المسيح حين ظهر الملاك غبريال إلى السيدة العذراء ليخبرها بحملها وأن ف أحشائها مخلص الأمة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الفترة المقدسة التي تعرف بـ الصوم الكبير تستمر لمدة ٥٥ يوما، وينتهي باحتفالية عيد القيامة المجيد المقرر في مايو المقبل.

وجاء هذا بعد فترات من الكنائس فعاليات روحية بمناسبة “صوم يونان” واستمر حتى “فصح يونان” الذي اقيم بالكنائس في مختلف الإيبارشيات، ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".