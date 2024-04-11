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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"صلاة مسحة المرضى" في كنيسة السيدة العذراء بـ6 أكتوبر..تفاصيل

صلاة مسحة المرضى
صلاة مسحة المرضى

تشهد كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارمرقس  التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بـ6 أكتوبر، السبت المقبل،  فعاليات "صلاة مسحة المرضى" بالتزامن مع الصوم الكبير المقدس وتبدأ المراسم من الساعة الثامنة صباحاً.

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تفاصيل ومراسم مسحة المرضى

يتخلل اللقاء اقامة صلاة باكر ثم طقس القنديل المقدس  وتعتبر مسحة المرضى احدى أسرار الكنيسة وورد ذكره في العهد الجديد ويتضمن تطبيق لبعض الطقوس والصلوات التي يرددها المصلين والطِلبة بالشفاء من كل داء.

 

أبرز المناسبات في الكنيسة القبطية

أعاد الأقباط  منذ أيام ذكرى  بشارة مولد المسيح حين ظهر الملاك غبريال  إلى السيدة العذراء ليخبرها بحملها وأن في أحشائها مخلص الأمة ويعرف كنسيًا بـ"عيد البشارة "، ويأتي ذلك بالتزامن مع الفترة المقدسة التي تعرف بـ الصوم الكبير تستمر لمدة ٥٥ يوما، وينتهي باحتفالية عيد القيامة المجيد المقرر في مايو المقبل، ويأتي ذلك بعدما شهدت الكنائس فعاليات روحية بمناسبة “صوم يونان” واستمر حتى “فصح يونان” الذي اقيم بالكنائس في مختلف الإيبارشيات، ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت  الموافق ١١ طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة  الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك". 

 

 

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