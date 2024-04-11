الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة ثالث أيام العيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إذ تتوقع أن يشهد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .

وأضافت الأرصاد الجوية أنه يكون الطقس دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأشارت إلى أن غدا شبورة صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وطمأنت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين باستقرار حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ، وارتفاع الأمواج بين 1,5 إلي 2 متر، أما عن حركة الملاحة البحرية على البحر الاحمر فهي معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 إلي 2.

درجات الحرارة المتوقعة

وينشر موقع بيان الاخباري درجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الإدارية 27 16

6 أكتوبر 26 16

بنهــــا 27 17

دمنهور 26 16

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 26 16

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 17

دمياط 23 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 24 16

رفح 24 15

رأس سدر 29 15

نخل 24 13

كاترين 19 10

الطور 30 18

طابا 24 16

شرم الشيخ 31 20

الإسكندرية 22 15

العلمين 22 15

مطروح 21 14

السلوم 21 14

سيوة 28 13

رأس غارب 30 19

الغردقة 30 19

سفاجا 30 20

مرسى علم 31 21

شلاتين 30 21

حلايب 28 23

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 26 22

الفيوم 29 15

بني سويف 29 15

المنيا 30 16

أسيوط 30 15

سوهاج 32 17

قنا 32 18

الأقصر 33 18

أسوان 33 19

الوادي الجديد 30 16

أبوسمبل 32 19