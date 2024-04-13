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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. الأهلى يواجه الشمس في نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الشمس  مساء اليوم السبت ، فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2023/2024 .

بينما يتنافس الزمالك مع وادى دجلة على الميدالية البرونزية ، حيث تأهل الأهلى للنهائى على حساب دجلة ،و الشمس على حساب الزمالك .

تقام المنافسة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة بدون جماهير بحضور مجلس إدارة الأندية المشاركة و أسر اللاعبين   .

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 ، 28 أبريل الجارى بدون جمهور أيضا، حيث تأهل لنصف النهائى كل من، الأهلى والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.

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