أسعار العملات العربية والأجنبية بالنسبة للجنيه المصري اليوم

فيما يلي بيان بأسعار العملات العربية والأجنبية بالبنوك المصرية اليوم السبت:

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 13-4-2024

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 51.46 جنيها للشراء، و51.58 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 50.81 جنيها للشراء، و 51.90 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 13-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 60 جنيها للشراء، و 60.16 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 59.31 جنيها للشراء، و 60.58 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 13-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 12.67 جنيها للشراء، و12.70 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-4-2024، نحو 12.48 جنيها للشراء، و12.75 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 13-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 12.94 جنيها للشراء، و 12.97 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 12.73 جنيها للشراء، و 13.01 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 13-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 154.54 جنيها للشراء، و 154.91 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-4-2024، نحو 152.47 جنيها للشراء، و 155.73 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.