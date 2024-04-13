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السبت 13 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أسعار العملات العربية والأجنبية بالنسبة للجنيه المصري اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

فيما يلي بيان بأسعار العملات العربية والأجنبية بالبنوك المصرية اليوم السبت:

سعر اليورو في مصر اليوم السبت 13-4-2024

استقر متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 51.46 جنيها للشراء، و51.58 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 50.81 جنيها للشراء، و 51.90 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 13-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 60 جنيها للشراء، و 60.16 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 59.31 جنيها للشراء، و 60.58 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 13-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 12.67 جنيها للشراء، و12.70 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-4-2024، نحو 12.48 جنيها للشراء، و12.75 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم السبت 13-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 12.94 جنيها للشراء، و 12.97 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ثابتا في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 12.73 جنيها للشراء، و 13.01 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم السبت 13-4-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم السبت 13-4-2024، عند نحو 154.54 جنيها للشراء، و 154.91 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم السبت 13-4-2024، نحو 152.47 جنيها للشراء، و 155.73 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

الجريدة الورقية