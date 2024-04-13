حسني شتا: التخلص من أدوار الشاب الوسيم كان أكبر تحدي واجهني (فيديو)

قال الفنان حسني شتا، إن متعة الممثل هي تغيير الشخصيات، وأحاول طوال الوقت البحث عن الأدوار التي لا تكون شبيهة لشخصي، كما أحب دائما أن أدخل تجارب صعبة.

شاب شعبي وابن بلد

وأضاف الفنان حسني شتا، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة صدى البلد،علق الفنان حسني شتا، إن تصنيفه كممثل جان، كان تحدي له في فترة ما، موضحا: "كنت بعمل مسلسل الأب الروحي – شخصية صالح العطار، وملامح الشخصية وسيم ومهتم باللبس، والمسلسل لاقى نجاحا كبيرا جدًا، ولما طلعت منه؛ كانت كل الأدوار اللي بتجيلي نفس الشاب الوسيم، حتى جاء دوري في مسلسل أيوب مع أستاذ أحمد صالح، فكان التحدي إن إزاي حسني هيعمل شاب شعبي وابن بلد".

وتابع حسني شتا: "بعد نجاح أيوب؛ بقت كل الحاجت اللي بتجيلي شعبي، فأنا بحاول طوال الوقت أخرج عن النمطية، وبقدم أقصى ما عندي عشان الشخصية توصل للناس وتبقى مصدقاها".

وكان الفنان حسني شتا انتفد تصرف عدد كبير من نجوم الفن تجاه القضية الفلسطينية وذلك بعدما زاد الأمر على الساحة الفنية من قيام بعض الفنانين بطرح أغنياتهم عن فلسطين أو انتشار فيديوها لحزنهم والترويج لأعمالهم بطريقة غير مباشرة عن طريق وضع القضية الفلسطينية في تصريحاتهم وهو ما أدى إلى إنفعال حسني شتا.



وكتب حسني شتا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: للاسف كله بقا عاوز يركب التريند على حساب القضية الفلسطينية ما هو انا كنت أقدر أطلع كام فيديو وانزل دمعتين واركب التريند وانتوا عارفين ان انا ممثل شاطر وكان ممكن برضوا اطلع أغني لفلسطين واركب التريند وانتوا عارفين بردو أن انا مغني شاطر يا أخي تولع الشهرة على التريند، بلاش تدوروا على مصالحكم الناس بتموت وبتتقطع أشلاء حسبي الله ونعم الوكيل.

واختتم الفيديو قائلًا: كلمتين مكتومين في قلبي بس قولت أخرجهم.