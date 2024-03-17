أصدرت الجهات المعنية قرارًا بإزالة أحد العقارات المجاورة للوكيشن تصوير مسلسل المعلم والتي تضررت جراء حريق ستديو الأهرام أول أمس، الذي امتد لعدد من العقارات المجاورة وتسبب في إحداث ضرر بها.

إزالة عقار تضرر جراء حريق أستديو الأهرام

وبدأ سكان العقار في جمع المتعلقات الخاصة بهم من الشقق السكنية في العقار، تمهيدًا لاتخاذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لإزالته، لاسيما أنه يقع وسط عدد من العقارات الأخرى.

وجاء قرار الإزالة ضمن الإجراءات التي بدأت الجهات المعنية في اتخاذها بعد الحريق، حيث تم تشكيل لجنة هندسية لحصر الخسائر الناجمة عن حريق ستوديو الأهرام، والعقارات المجاورة له.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن النيران لم تقترب من المباني التاريخية، كما تم منح 15 ألف جنيه كدفعة أولى للأهالي المتضررين كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، ووفقا للمعاينة المبدئية تضررت 7 عقارات وبعض المباني الإدارية المجاورة، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الجيزة سيحصران أعداد الأسر المتضررة من الحريق.

حريق أستديو الأهرام

وكان ستوديو الأهرام، بمحافظة الجيزة، شهد ولمدة 5 ساعات متواصلة حريقًا ضخمًا، امتد الى 6 عقارات، وتم الاستعانة بـ20 سيارة إطفاء، لمحاولة إطفاء النيران الممتدة إلى ٦ عقارات وتولت النيابة التحقيق.

مسلسل المعلم

وطمأن الفنان طارق النهرى، الجمهور بعد نشوب حريق لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، داخل استوديو الأهرام، مؤكداً: «الحريق التهم شقة المعلم القديمة ضمن لوكيشن تصوير مسلسل المعلم، ولم يصل إلى ديكور السمك، ولا يوجد أى إصابات، واندلع الحريق بعد مغادرة فريق العمل كاملاً من اللوكيشن بـ15 دقيقة فقط».





علقت سهر الصايغ على حريق استوديو الأهرام، قائلة: «الحمدلله أنا بخير، ومافيش إصابات».

أعرب محمد الشواف مؤلف مسلسل «المعلم» عن حزنه، معلقاً: «استوديو تصوير مسلسل المعلم اتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم استوديو الأهرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب لطفك يا رب»



منذر رياحنة بعد نشوب حريق داخل استوديو الأهرام، قائلاً: «الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل، الكل بخير والحمد لله».

كان قد اندلع حريق ضخم باستوديو الأهرام فى شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، داخل «لوكيشن» تصوير مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذى يعرض حاليًا الماراثون الرمضانى.

كما أن انتشرت نيران حريق باستوديو الأهرام إلى أبراج سكنية بجوار المكان، مما أدى إلى هروب الأهالى للشارع بعد ارتفاع ألسنة اللهب وامتداد الدخان للسماء، ودفعت الحماية المدنية بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، حيث أتلفت نيرانه معدات تصوير وديكورات مسلسل المعلم.



مسلسل المعلم يشارك فى بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسى، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثى، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهرى، وعلاء زينهم.