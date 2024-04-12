مفيد لمرضى السكري.. طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم

أصابع التمر بالسمسم من الوصفات الشهيه التي تتميز بفوائدها العديدة مقارنة بالحلوى الآخرى، فتمدك بالطاقة وتقوي مناعتك، وفيما يلي نقدم بك طريقة عملها بالخطوات.

طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم لمرضى السكر

المقادير

- دقيق : 3 اكواب

- حليب بودرة : 2 كوب

- سكر البودرة : 2 كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- ماء دافئ : كوب

- خميرة : ملعقة كبيرة

- معجون التمر : باكيت

- هيل : ملعقة كبيرة (مطحون)

- القرفة : ملعقة صغيرة

- ماء الورد : 2 ملعقة كبيرة

- السمسم : نصف كوب (للزينة)

طريقة التحضير

في وعاء ضعي ملعقة كبيرة من السكر وأضيفي الخميرة، والماء الدافئ، واخلطي المكونات ثم ضعيها جانباً.

نخّلي الطحين في وعاء العجان الكهربائي وأضيفي السكر البودرة، والحليب، واعجني المكونات جيداً.

صبي الماء والزيت أثناء العجن واعجني جيداً، ثم غطي العجينة واتركيها جانباً حتى ترتاح لمدة ساعة ونصف.

اعجني عجينة التمر مع الهيل، والقرفة، وماء الورد جيداً حتى تتداخل وتمتزج تماماً.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم غطي قاع صينية فرن بورق الزبدة.

قطعي العجينة ومديها على شكل شرائط، وشكلي عجينة التمر أيضاً إلى شرائط أسطوانية الشكل.

احشي كل شريط عجينة بشريط من التمر ولفيها على شكل أسطواني وقطعيها إلى أجزاء ومن ثم اغمسيها بالسمسم.

رصيها بصينية الفرن ثم أدخليها إلى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي الصينية واتركيها جانباً حتى تبرد، ثم وزعيها في طبق التقديم وقدميها.

فوائد تناول التمر

محاربة فقر الدم

نقص الحديد في الجسم من أسباب الرئيسية وراء الإصابة بمرض فقر الدم، بالإضافة إلى دور الحديد في تقليل مشاعر الخمول والتعب، والجدير بالذكر يحتوي التمر على عنصر الحديد الذي يستخدم لمكافحة مرض فقر الدم، بالإضافة إلى إحتوائه على فيتامين C الذي يلعب دورا هاما في امتصاص الجسم للحديد، لذا يستوجب عليك تناول ثمرة أو اثنين من التمر يوميا كل صباح على الريق، أو من خلال إضافته إلى كوب من الحليب.





التقليل من التهاب المفاصل

يحتوي التمر على خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات التي تساعد على تخفيف حدّ آلام المفاصل المرض الأكثر شيوعا لدي العديد من الأشخاص وخاصة لدي كبار السن، بالإضافة إلى إحتوائه على الماغنسيوم والبوتاسيوم الذي يساعد على الحفاظ على قوة العظام والتقليل من خطر الإصابة بهشاشة أو لين العظام وكذلك الكساح.





إزالة السموم من الجسم

يساعد التمر على إزالة السموم من الكبد نتيجة الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.





تعزيز عضلة القلب والأوعية الدموية

يحتوي التمر على نسبة منخفضة من الصوديوم مقارنة بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم معدل ضربات القلب، والحفاظ على ضغط الدم، بالإضافة إلى أن البوتاسيوم يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والأمراض المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية.