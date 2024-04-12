بعد عزومات رمضان والعيد| حضري شاورما الدجاج السوري في الصينية.. سهلة وسرعة

شاورما الدجاج السوري من الوصفات السهلة التي يمكنك إعدادها بعد خروجك من شهر رمضان المليئ بالعزومات وكذلك عيد الفطر، كما يمكنك تحضيره في الصينية حتى لا يكلف وقتًا أو جهد.

شاورما الدجاج

طريقة عمل شاورما الدجاج السوري في الصنيه

المقادير

- كيلو جرام من فخذ الدجاج والصدور بدون عظم وبدون جلد

- ربع كوب زيت زيتون أو 2 ملاعق صغيرة من دهن الخروف

- 2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

- 1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

- 1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا

- 1 ملعقة صغيرة كركم مطحون

- نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

- نصف ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

- ملح وفلفل حسب الذوق

- خبز البيتا أو خبز الصاج

- مكونات إضافية (مثل شرائح الطماطم والبصل والبقدونس أو صلصة الثوم)

طريقة تحضير شاورما في الصنية

1. في وعاء، امزجي زيت الزيتون،، عصير الليمون، الكمون، الكزبرة، البابريكا، الكركم، القرفة، القرنفل، الملح والفلفل. قم بخلطها جيدًا لتحضير التتبيلة.

2. أضفي الدجاج إلى التتبيلة وقلبها جيدًا لتغطية الدجاج

اجمع الدجاج مع التتبيلة في صينية خبز كما هو موضح في الفيديو.

4. سخني الفرن على درجة حرارة 500 درجة فهرنهايت (220 درجة مئوية) ثم ضع الصينية في الرف السفلي لمدة 25 دقيقة.

5. بمجرد الانتهاء من الطهي، اخرجي الدجاج من الفرن واتركه يرتاح لبضع دقائق. ثم قطع الدجاج إلى شرائح رفيعة.

6. سخني خبز البيتا أو الخبز المسطح على الشواية أو في الفرن.

7. قومي بتجميع شاورما الدجاج عن طريق وضع شرائح الدجاج على الخبز المسخن وإضافة المكونات الإضافية المرغوبة.

8. لفي الخبز بإحكام وثبته بورق الألومنيوم أو ورق الخبز إذا لزم الأمر.

9. قدمي شاورما الدجاج اللذيذة واستمتع بها.

ملاحظة: الأفضل استخدام مزيج من صدر الدجاج وفخذ الدجاج (لجعلها أكثر نعومة ونكهة).

فوائد تناول الدجاج

غني بالبروتين

حيث يحتوي 100 غرامٍ من صدر الدجاج قليل الدهون على 64% من الكمية اليومية المُوصى بها من البروتين، وتجدر الإشارة إلى أنّ الدجاج يُعدُّ مصدراً للبروتين عالي القيمة البيولوجية؛ أي الذي يرتفع مستوى امتصاصه واستخدامه في تكوين بروتينات أخرى، ويساعد تناول البروتين على الحفاظ على الكتلة العضلية، وبناء العضلات مع ممارسة تمارين القوة، كما أنّه يساهم مع الكالسيوم في حماية العظام وتعزيز صحتها وقوتها، بالإضافة إلى ذلك فإنّ تناول البروتين يساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام.

بناء عضلات الجسم

يساعد تناول صدور الدجاج في بناء كتلة عضلات الجسم؛ وذلك لأنها تحتوي على مستويات مرتفعة من البروتين، بذلك فإن ممارسة التمارين الرياضية جنبًا إلى جنب مع تناول صدور الدجاج سيكون له أثر إيجابي على صحة عضلات الجسم.

خفض مستوى الكوليسترول

تُعد صدور الدجاج من الأطعمة منخفضة الكولسترول، وبالتالي تناولها يضمن الحصول على البروتين والقيم الغذائية المختلفة دون رفع مستويات الكوليسترول في الجسم، ولهذا السبب توصي جمعية القلب الأمريكية بالتركيز على تناول الدجاج والأسماك بدلًا عن اللحوم الحمراء.