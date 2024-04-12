الأهلي يهزم دجلة ويضرب موعدًا مع الشمس في نهائي كأس سيدات الطائرة

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر للموسم المحلي 2023/2024، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/0 في نصف نهائي البطولة الذي أقيم على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/14

25/12

25/23

وبذلك يضرب الأهلي في نهائي البطولة موعدًا مع الشمس الذي صعد للنهائي على حساب الزمالك بنتيجة 3/2.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والشمس غدًا السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

ويسبق لقاء الدور النهائي، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الزمالك ووادي دجلة في الساعة السادسة مساءً على نفس الصالة.

ويعد نادي الزمالك هو حامل لقب كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة.