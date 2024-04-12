أولاد مسك .. دويو جديد يجمع عنبة ومسلم

أطلق عنبة ومسلم ، ديو غنائي جديد بعنوان أولاد مسك، احتفالًا بأيام عيد الفطر المبارك، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

أغنية أولاد مسك، من كلمات مسلم وحازم اكس وألحان وتوزيع مسلم، وإنتاج روتانا، وتصدرت التريند، وحققت أكثر من 250 ألف مشاهدة، وتقول كلمات الاغنية : سجل عندك ملحوظة مش هتشوفنا في صورة مهزوزة، لافيها قبلينا ولا فيها بعدينا طول ما حنا فيها مش هتشموها، عملناها بـ كيف كيفنا مين عرف يوم يوقفنا جايين نسيب بصمتنا سبنا علامة وعليكوا علمنا، كله مظبوط ع الظبطة نحضر ناخد اللقطة يوجد فكة والاخضر عارف اني جامد اوي مزعلك أعمل محضر، أي مكان ندخل فيه يبقى عملنا دعاية ليه خمسة علينا من العين مهما تشب مش هتجيب، لواتقمصت وزعلت فجأة رن علي فجأة خليه يراضيك النية غامقة سودة نسكويك يا ميكس نايتي علي بسكويت، هل تعلم انك طلعت هلس وأنا عم جيل أجيال معاليك، ياللي انت عندك وفيك وفيك عمال تدلدق العيب ماليك، سيبك أنا كدا كدا فوقكوا جمداني يلغي وجودكوا جمداني دا معطلكو تحسني زي اللقمة في زوركو، متجوش تدوني نصايح وانتو تاريخكوا فضايح اقطع منكوا شرايح واخد اللي جي واللي رايح، يا سلام عليا وأنا مروق بالي مليش مثيل علشان أنا مثالي خفيف ع القلب زي الكاري ماري ع الهلافيت لازال البحث جاري، من كايرو لـ ايطاليا جايين ننجز في الصفقة اتفرج علي المافيا دخلتنا بتعمل عظمة، النهاردة يوم مش عادي النهاردة عيد ميلادي كل سنة وانا لسه رايق كل سنة وانا لسة هادي كل سنة وانا وسط اخواتي، ضربات فوقو فوقو أنا بظهر فا بخضه وبجيبه بعمل عليه شو بديله كتف بشده، كل ده بمجهودنا ومغيبناش عشان نقول عدنا، احنا واخدين أوسكار ف عز ماكنتوا واخدين هدنة .



آخر أعمال عنبة



يذكر أن آخر أعمال عنبة هو مشاركته في فيلم عصابة عظيمة والذي يعرض حاليًا في السينمات وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه بمشاركة إسعاد يونس ورنا رئيس وكريم عفيفي وعدد آخر من النجوم وتأليف هاجر الإبياري.

وكانت آخر أعمال المطرب الشعبي مسلم هي أغنية «صعبان عليكي»، والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها، الاغنية كلمات وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى علي الدين عمر.

كما شارك عنبة، في الماراثون الرمضان المنقضي، في مسلسل عتبات البهجة، بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني.