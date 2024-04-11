التدرج في مستويات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتدرج في مستويات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، وبعيدة عن التعقيدات.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استخدام آلية لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في مختلف المحافظات.

ووجه وزير التربية والتعليم باستخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديد موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024.

وضع جداول امتحانات الشهادة الإعدادية

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بتولي مسئولية وضع جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني والإعلان عنها.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد على مستوى المديريات التعليمية وليس على مستوى الجمهورية.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وترك وزير التربية والتعليم آلية انعقاد امتحانات الشهادة الإعدادية في يد المحافظين على أن يتم إعلام الطلاب بها مبكرا سواء بوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي.

ونبه وزير التربية والتعليم على مديري المديريات التعليمية باتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ومواجهة أي أعمال غش.

وشدد وزير التربية والتعليم على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان الامتحانية.

أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم البيانات الأساسية التي يجب وضعها في أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وتتضمن: المرحلة، والصف الدراسي، والمادة الدراسية، والزمن، والدرجة، وتاريخ الامتحان.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بضرورة جودة تنسيق الورقة الامتحانية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بما يضمن مقرونتيها.