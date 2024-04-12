نشر فيديو توضيحي عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشر فيديو توضيحي عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الفيديو يتضمن آلية كتابة الطلاب البيانات بورقة إجابة امتحانات الثانوية العامة 2024 .

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الهدف من نشر الفيديوهات مساعدة الطلاب الطريقة الصحيحة للإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الفيديوهات ستضمن طريقة التعامل مع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 سواء الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المطالبات بوضع نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم وضع نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة 2024 لأن الامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

تتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح open book، على أن يتسلم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن كتيبات المفاهيم في امتحانات الثانوية العامة 2024 تحتوي على القوانين والمسائل التى تحتاج إلى الحفظ، وبالتالي فإن مهمة الطالب مذاكرة الدروس بفهم وتحليل وتطبيق.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 توضع بشكل متفق مع معايير المركز القومي للامتحانات وبمراعاة المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع.، أما امتحانات المواد المضافة للمجموع، فتنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية للشعبة الرياضية.