شباب الصحفيين: الإفراج عن 3438 من مراكز الإصلاح والتأهيل فرصة جيدة للاندماج في المجتمع

رحبت جبهة شباب الصحفيين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك .. مؤكدة الجبهة على أن هذا القرار فرصة جيدة للاندماج من جديد في المجتمع.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الجمعة: كل الشكر والتقدير إلي الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي الذي أسعد أسر المفرج عنهم ورسم الفرحة في قلوبهم وهذا نتاج الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان التي تسير بخطى ناجحة وكبيرة في دولة 30 يونيو الجديدة.

إعلاء قيم حقوق الإنسان

وأضاف طوالة إن إعلاء قيم حقوق الإنسان والنهوض بهذا الملف الهام من أولويات القيادة السياسية الحكيمة إذ تعيش "مصر السيسي" أزهي عصور حرية الرأي والتعبير في الجمهورية الجديدة.

ةأشار رئيس الجبهة إلي إن مراكز الاصلاح والتأهيل تتبع أحدث الأساليب العلمية والعملية في التعامل مع النزلاء وتوفر لهم حياة آدمية في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير كل أوجه الرعاية المختلفة من خلال الدور المجتمعي للوزارة في تطبيق السياسة العقابية بمنهجها ومفهومها الحديث.