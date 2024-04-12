استمرار احتفالات عيد الفطر بمركز شباب كفر الجزار بالقليوبية

استقبل مركز شباب كفر الجزار التابع لادارة شباب بنها، المواطنين والاعضاء ورواد مراكز الشباب بالهدايا والبالونات لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك وسط كرنفالات احتفالية بالعيد، عروض فنون الشعبية والعرائس والشخصيات الكرتونية، بحضور احمد يحيى مدير ادارة شباب بنها.

وتوافد الأطفال والشباب والعائلات على مراكز الشباب طوال ايام العيد للاستفادة من الخدمات المتوفرة بالمراكز من ملاهي، حمامات السباحة وكافتيريات، ملاعب، وصالات الالعاب، والألعاب الالكترونية، ومسابقات وأنشطة متنوعة ضمن فاعليات مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى جعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعية.

جدير بالذكر أن مراكز شباب القليوبية، شهدت اقبالا كثيفا من المواطنين على مدار اجازة عيد الفطر المبارك ، بدءا من استقبال المصلين لأداء شعائر صلاة العيد ثم استقبال المواطنين من كافة المراحل العمرية للاحتفال بالعيد ، وعملت مراكز الشباب على رفع درجة الاستعداد القصوى ، وتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المشاركين

يأتي ذلك ضمن فاعليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب والتى تنقذها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية .