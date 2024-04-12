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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نتائج بطولة كأس نادي الباسل لفروسية قفز الحواجز 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت اليوم منافسات بطولة كأس نادي الباسل بسوريا لفروسية قفز الحواجز على ميدان نادي الباسل للفروسية " صالة الاغر " وتضمنت سبعة مباريات shildren , mini tour , amatour , handicap , smalltour , medium tour , big tour وجاءت النتائج كما يلي :

فئة shildren مباراة الزمن المثالي ارتفاع حواجز حتى 80 سم جاء في المركز الأول الفارس محمد موسى ، المركز الثاني الفارسة جولية دولة ، المركز الثالث الفارس جواد دولة .

فئة mini tour ارتفاع حواجز حتى 100سم

المركز الأول الفارس عبدالله العلي ، المركز الثاني الفارس الجواد النقري ، المركز الثالث الفارس كرم مهايني .

فئة handicap ارتفاع حواجز 120 سم 

المركز الأول الفارس الحسن النقري ، المركز الثاني الفارس همام الخولي ، المركز الثالث الفارس الفريد النقري ، المركز الرابع الفارسة شام الأسد وبشرى الأسد في المركز الخامس .

فئة  amatour ارتفاع حواجز حتى 110 سم 

المركز الأول الفارس محمد دولة ، المركز الثاني الفارس الجواد النقري ، المركز الثالث الفارس مروان زبيبي .

فئة small tour ارتفاع حواجز 120 سم 

المركز الأول الفارس جاد اللحام ، المركز الثاني الفارس وليد بحبوح ، المركز الثالث الفارس فريد النقري .

فئة medium tour ارتفاع حواجز 130 سم  

المركز الأول الفارسة بشرى الأسد ، المركز الثاني الفارسة شام الأسد ، المركز الثالث الفارس الجواد النقري .

فئة TOUR BIG ارتفاع حواجز 140 سم 

المركز الأول الفارسة بشرى الأسد ، المركز  الثاني الفارس مؤيد الجاموس .

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