Paramount تعلن عن عرض مسبق لسلسلة Star Trek

كان مؤتمر صناعة الأفلام السينمائية هو المكان الذي أعلنت فيه شركة Paramount Pictures أنها بدأت العمل على فيلم Star Trek الجديد. تفيد تقارير Slashfilm أن Untitled Star Trek Origin Story ستكون مقدمة لفيلم Star Trek (2009)، J.J. مقدمة أبرامز اللامعة لستار تريك (1966).

سيكون من إخراج توبي هاينز، الأكثر شهرة في هذه الأجزاء لإخراج حلقات USS Callister من Andor وBlack Mirror. تمت كتابة السيناريو بواسطة سيث جراهام سميث، الذي كتب فيلم The Lego Batman Movie وPride and Prejudice and Zombies.

لكي نكون واضحين، ستكون Untitled Star Trek Origin Story بمثابة مقدمة لقصة الأصل لعام 2009 وتكملة لقصة الأصل لعام 2001، Enterprise. من المحتمل أن يتم تعيينه قبل Discovery، والذي تم تصميمه ليكون بمثابة مقدمة لـ Star Trek (1966) و Strange New Worlds، وهو مقدمة لـ Star Trek (1966). وانظر، إذا سمحت لي أن أتحدث قليلاً عن الأمور الشخصية للحظة، فأنا أشعر بسعادة غامرة لهذه الأخبار. نظرًا لندرة قصص الأصل والعروض المسبقة واستعراضات الحنين إلى الماضي في عالم Star Trek، فإن قصة Star Trek Origin Story بدون عنوان هي إضافة مرحب بها وضرورية وواهبة للحياة إلى الامتياز.

لنكن صادقين، لقد حان الوقت لنحصل على شيء منعزل ومتخلف بعد سنوات عديدة من المغامرات الرائدة المتواصلة والأصلية التي تم التخلص منها من أعباء الاستمرارية.