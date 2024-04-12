النيابة تطلب التحريات في العثور على جثة شاب أسفل عقار بالوراق

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، من أجهزة الأمن سرعة إجراء التحريات اللازمة حول العثور على جثة شاب أسفل عقار بالوراق.

وكلفت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثته وإعداد تقرير مفصل عن أسباب وفاته.

وكانت البداية بتلقي مأمور قسم شرطة الوراق، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب أسفل عقار بدائرة القسم.



وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم الى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب يدعى "جمال.م" يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطه من مرتفع.

وتم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ومن جهة اخرى أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس المتهمين بتزوير المحررات الرسمية وترويجها، وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج بنطاق القاهرة.

حبس المتهمين بتزوير المحررات الرسمية وترويجها بالقاهرة

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج «مزورين» – عدد من الشهادات «المزورة»– 2 كارنيه بإسم وصورة المتهم «مزورين» – مستندات خاصة براغبى السفر – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير «جهاز حاسب آلى – طابعة كمبيوتر – هاتف محمول»، بفحصهم فنيًا، تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شنت الأجهزةالأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين بالإتجار في المواد المخدرة خاصةً مخدري الحشيش والهيدروين، وترويجهما على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة القسم .



