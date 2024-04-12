لقيت سيدة مسنة مصرعها، اليوم، إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية في عقار مكون من 13 طابق بمنطقة السلام.

تفحم مسنة فى حريق شقة سكنية بمنطقة السلام



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا مفاده مصرع سيدة في حريق شقة بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



بالانتقال والفحص تبين مصرع سيدة مسنة نتيجة اندلاع حريق في شقة بشارع جمال عبدالناصر خلف مساكن أهالينا بمنطقة السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق.

ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية، وتم انتداب المعمل الجنائي للكشف عن سبب الحريق.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق اخر أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس المتهمين بتزوير المحررات الرسمية وترويجها، وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج بنطاق القاهرة.

حبس المتهمين بتزوير المحررات الرسمية وترويجها بالقاهرة

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج «مزورين» – عدد من الشهادات «المزورة»– 2 كارنيه بإسم وصورة المتهم «مزورين» – مستندات خاصة براغبى السفر – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير «جهاز حاسب آلى – طابعة كمبيوتر – هاتف محمول»، بفحصهم فنيًا، تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وشنت الأجهزةالأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين إجراميين بالإتجار في المواد المخدرة خاصةً مخدري الحشيش والهيدروين، وترويجهما على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة القسم .