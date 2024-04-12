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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اللجنة المنظمة توضح شرط لحضور مباريات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

اللجنة المنظمة للبطولة
اللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة

أكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي ، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 12-24 أبريل الجاري  ضرورة وجود بطاقة المشجع الـ«Fan ID»، للحصول على تذاكر البطولة، التي سيتم طرحها عبر موقع شركة تذكرتي، لحضور المباريات.

 وتقام البطولة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وأعلن الزمالك انسحابه من البطولة لعدم قيد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق.

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