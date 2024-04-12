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الجمعة 12/أبريل/2024 - 06:10 م 4/12/2024 6:10:47 PM

نمتْ اللغة العربية فى حضانة القرآن الكريم، وظل القرآن فى بيت الخليفة الأول طيلة مدة خلافته القصيرة، ثم انتقلت النسخة التى سُمّيت بعد ذلك بالمصحف الجامع، أو بالمصحف الأم، أو بالمصحف الإمام إلى عمر بن الخطاب فترة خلافته فاحتفظت بها حفصة بنت عمر، وهى زوج الرسول، وبقيت عندها حتى طلبها عثمان بن عفان، بعد أن اتسعت الفتوح، فنسخ منها نسخا إلى كل أفق، ويرجّح أنها كتبت على الرق كما يذْكر القلقشندى فى صبح الأعشى 2/475، والحلوجى ص 75.

القراءة والقراء

أخذ أهل كل إقليم من الأقاليم يأخذون عمّن عاش بينهم من الصحابة ويقرأون بقراءته، وتصدّى قرّاء ثقات لقراءات القرآن الكريم، فأهل الشام بقراءة أبىّ بن كعب، وأهل الكوفة بقراءة عبدالله بن مسعود، وآخرون بقراءة أبى موسى الأشعرى، وفى مصر بقراءة أبى الدرداء.. إلخ، وأول من دوّن القراءات: أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم تبعه أبو بكر ابن مجاهد، إذْ كثر عدد القرّاء فى عصر أبى بكر بن مجاهد(ت 324هـ) فاقتصر ابن مجاهد على سبعة دون غيرهم، لذا قيل إنه أول منْ سبّع السبعة، وكان لكل منهم أربعة عشر راويا، فاقتصر ابن مجاهد على راويين لكل قارئ من الثلاثة المكملة للعشرة، فكان راويا ابن كثير كلا من: البزى، وقنبل، وراويا نافع كلا من: قالون، وورْش، وراويا أبى عمرو بن العلاء كلا من: الدورى، والسوسى عن يحيى اليزيدى، وراويا ابن عامر كلا من:هشام، وابن ذكوان،، إلخ، وشاعت ألقابهم فى كتب القراءات حسب المكان، منها: الحرميان: نافع، وابن كثير، والمدنيان: نافع وأبو جعفر، والبصريان: أبوعمرو، ويعقوب، والنحويان: أبوعمرو، والكسائى، والكوفيون: عاصم، وحمزة، والكسائى، والمكى: ابن كثير، والشامى: ابن عامر، والمدنى: نافع، والبصرى: أبو عمرو... على نحو ما نرى من التوسع فى كتب عديدة حقق بعضها مستشرقون، منها: المصاحف لأبى بكر عبدالله بن أبى داوود السجستانى، تحقيق آرثر جفرى، المطبعة الرحمانية، القاهرة 1331هـ، وحجة القراءات للإمام أبى زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة بقضاياه وفهارسه، وقد ألّفه قبل سنة 403هـ، وحققه سعيد الأفغانى فى 814 صفحة من القطع الكبير، الرسالة، بيروت ط2 1979، ومنازل الأئمة الأربعة (أبى حنيفة، ومالك، والشافعى، وأحمد)، لأبى بكر يحيى بن إبراهيم بن أحمد بن محمد أببى بكر بن طاهر الأوسدى السلماسى (ت550هـ)، تحقيق محمود بن عبدالرحمن قدح، مكتبة الملك فهد الزطنية، الرياض 2002، ومناهل العرفان فى علوم القرآن، محمد عبدالعظيم الزرقانى (ت1367هـ)، الحلبى، القاهرة ط3، والناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (ت224هـ)، مكتبة الرشد، الرياض ط2 1997، وأحكام القرآن لأبى بكر المعافرى، محمد بن عبدالله بن عربى، مطبعة السعادة، القاهرة 1331هـ، والإتقان فى علوم القرآن للسيوطى، تحقيق أبى الفضل إبراهيم، هيئة الكتاب، القاهرة 1974، وإعراب القرآن للنحاس، تحقيق أبى الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت 1972، وتحقيق زهير غازى، القاهرة 1976، والبيان فى غريب القرآن لأن الأنبارى، تحقيق طه عبدالحميد، الهيئة العامة، القاهرة 1970، والبرهان فى علوم القرآن للزركشى، تحقيق أبى الفضل، دار المعرفة، بيروت 1972، وابن خالويه فى الحجة فى القراءات السبع، وإعراب القراءات السبع وعللها، وأبو منصور الأزهرى فى معانى القرءات، والفارسى فى الحجة، وابن جنى فى فى تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها، والاختيار لسبط الخياط، والإقناع لابن البانش، والبدور الزاهرة لعبدالفتاح القاضى، والتيسير لأبى مرو الدانى، وتحبير التيسير لابن الجزرى، والتذكرة لابن علبون، والسبعة لابن مجاهد، والغاية للحافظ أبى بكر الأصفهانى، والكنز لعبدالله الواسطى، ومفاتيح الأغانى للكرمانى، والنشر فى القراءات العشر، لابن الجزرى، تحقيق محمد محمد دهمان، دمشق، ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للذهبي(ت 748هـ)، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ودار الكتب العلمية، بيروت 1997، وجامع البيان فى القراءات السبع لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرو أبو عمرو الداني(ت444هـ) جامعة الشارقة 2007، ومقدمات فى علم القرءات، محمد أحمد مفلح القضاة، وأحمد خالد شكرى، ومحمد خالد منصور، دار عمار، عمّان 2001، ومدارس مصر الفقهية فى القرن الثالث الهجرى، دراسة فقهية مقارنة، محمد نبيل غنايم، دار الهداية، مصر 1998، والفقهاء فى مصر الإسلامية (132 567هـ/749 ـ1171م)، ربيع رشاد محمود إمام، كلية الآداب، جامعة عين شمس 2011، ومعجم تاريخ التراث الإسلامى، على رضا قرة بلوط، أحمد توران قره بلوط، دار العقبة، تركيا ج1 2001، ومعجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، عادل نوهيض، مؤسسة نوهيض للتأليف، بيروت ط3 1988، ومعجم القراءات القرآنية لعبدالعال سالم، وأحمد مختار، جامعة الكويت، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم، محمد عبدالخالق عضيمة، مطبعة حسان، نشرجامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض 1980، وأثر القراءات فى الأصوات والنحو العربى، عبدالصبور شاهين، الخانجى، القاهرة 1987، والقراءات الشاذة وتوجيهها النحوى، محمود أحمد الصغير، دار الفكر، دمشق 1419هـ /1999، والقراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث، عبدالصبور شاهين، الخانجى، القاهرة د.ت، والظواهر اللغوية فى قراءة الحسن البصرى، صاحب أبو جناح، دار الفكر، ط2 1998، والنشر فى القراءات العشر، لابن الجزرى، تصحيح محمد أحمد دهمان، التوفيبق، دمشق 1345هـ، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لأبى طالب القيسى، تحقيق محيى الدين رمضان، دمشق 1974)، وغاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى، نشر برجستراسر، م. السعادة، القاهرة 1933، وغيث النفْع فى القراءات السبع، على النورى السفاقسى، المطبعة العثمانية، القاهرة 13-4هـ، وإملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جمع القرآن للعكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت 1399هـ/ 1979.... إلخ

عضو المجمع العلمى وأستاذ النقد الأدبى بجامعة عين شمس