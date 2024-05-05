أستاذ تقويم: مسابقة “اكتشاف المبتكرين” بالمدارس تركز على الطاقة والبيئة والبرمجة

علق عاصم حجازي، أستاذ التقويم التربوي بجامعة القاهرة، على جهود المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين في المدارس، موضحًا أن هذه المسابقة تتم برعاية صندوق رعاية المبتكرين وهذه الفكرة التي اقتراحتها الدولة لاكتشاف المبتكرين مرتبطة بافتتاح مركز الحوسبة السحابية.

المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين

وشدد “حجازي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”،على أن مركز الحوسبة الحسابية أحد الجوانب المهمة التي تشملها هذه المبادرة، أجزاء خاصة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة البرامجية لأنها تمثل لغة العصر، والثورة المعلوماتية التي يعيشها هذا الجيل.

وأوضح أن هذه المبادرة تتم تحت رعاية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، موضحا أن هذا الصندوق بدأ في العمل منذ عام 2022، ويعمل على 4 محاور “النوابغ والموهوبين والمبتكرين ورواد الأعمال” الذين يدعمون هذه المبادرة، مؤكدًا أن الفكرة الأساسية في المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين، تركز على الطاقة والبيئة والذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وتابع أستاذ التقويم التربوي بجامعة القاهرة، : “يوجد رابط بين الذي يتعلمه الطالب ويبتكره وقضايا المجتمع الذي يعيش فيه”.

وقع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك بشأن اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

يأتي هذا البروتوكول في إطار اهتمام الوزارتين برعاية رواد الأعمال والمبتكرين والنوابغ من الطلاب ؛ إيمانًا منهما بأنهم مستقبل الوطن، وأنهم القادرون على تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة؛ بما يسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، ومنتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر.

تعزيز رعاية المبتكرين والنوابغ من الطلاب

وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة في اتجاه تعزيز رعاية المبتكرين والنوابغ من الطلاب، وتوفير بيئة مناسبة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يأتي انطلاقًا من حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمثلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على دعم الباحثين والمبتكرين، وتشجيعهم على المزيد من التفوق والإجادة، وتنمية ما لديهم من تميز وإبداع، وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية، أو الابتكارية، والعمل على تطويرها؛ بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في إيجاد فرص تسويقية لها.