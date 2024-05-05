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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مسح شامل لقضايا المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

عقدت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة ، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة. 

 أكدت الدكتورة نسرين البغدادي ان اللجنة ناقشت  مقترح الدليل التدريبي حول" تمكين المرأة المصرية" لعمل مسح شامل لقضايا المرأة المصرية، والمزمع الانتهاء منه خلال شهر أكتوبر المقبل .

وأضافت مقررة اللجنة أن الدليل يشمل إصدار بيبلوغرافيا بالرسائل العلمية التى تناولت قضايا المرأة في الفترات الزمنية المختلفة، وذلك بالاستعانة بدراسات الجامعات  المصرية ومراكز البحوث.

 وتناول الاجتماع أيضا مناقشة توجيهات رئيس الجمهوية خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية فى مارس الماضى بإنشاء متحف المرأة المصرية  لتوثيق مراحل تمكينها وحفظ تراثها على مر العصور  التاريخية القديمة والحديثة.


 

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