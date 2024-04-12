ثالث أيام العيد| حضري سلطة السلمون بالتتبيلة الحارة

سلطة السلمون الحارة من الأكلات الشهية والمختلفة التي يمكنك تحضيرها لثالث أيام العيد، فتحتوي علي مذاق شهي، بالإضافة لفوائدها العديدة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.





سلطة السلمون

طريقة عمل سلطة السلمون الحارة

المقادير

- للتتبيلة :

عصير الليمون : 4 حبات

صلصة السمك : 2 ملعقة كبيرة (الجاهزة)

رقائق الفلفل الحار : 2 ملعقة كبيرة (تشيلي فليكس / مسحوق)

كزبرة خضراء : قبضة (طازجة ومفرومة)

بصل الربيع : 6 عود (مفروم)

فلفل أسود : حسب الرغبة

- فيليه السلمون : 4 قطع (مخلي من العظام، بزنة 300 غرام للقطعة منه)

- الأرز : 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

للأرز: يُضاف الأرز إلى مقلاة، ويُقلى على حرارة متوسّطة، وذلك لربع الساعة، مع هزّ المقلاة مرارًا. بعد أن يبرد الأرز، هو يدق بالمدقة حتّى يصبح ناعمًا.

للتتبيلة: تُخلط مكوّنات التتبيلة (عصير الليمون وصلصة السمك ورقائق الفلفل الحارّ وفرم الكزبرة الطازجة وفرم بصل الربيع والفلفل الأسود)، معًا. ثمّ، تخلط مع الأرز المقلي والمدقوق، فتوضع التتبيلة جانبًا.

للسلمون: يُحتفظ بالجزء البرتقالي حصرًا من قطع فيليه السلمون المخليّة من العظام، التي تُفرم على هيئة مكعبات، بحجم سنتيمتر لكلّ منها. توضع المكعبات في طبق واسع، فتصبّ التتبيلة فوقها، مع التقليب مرارًا، حتى تغطّي التتبيلة كلّ مكعّب منها.

يُغلّف الطبق بورق الألمنيوم، فيُحفظ في البرّاد لعشر دقائق. بعد انقضاء الوقت المذكور، يُخرج الطبق من البرّاد، ويبقى لخمس دقائق، جانبًا، قبل التقديم.

فوائد تناول سمك السلمون

1-يقلل من ضغط الدم

سمك السلمون غني بشكل فريد بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وحمض إيكوسابنتاينيك (EPA) وحمض ديكوزاهيكسانويك وتساعد تلك الأحماض الدهنية على خفض ضغط الدم ، ومستويات الكوليسترول الضار في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2-يساعد على فقدان الوزن

يعتبر سمك السلمون من أفضل الأطعمة لفقدان الوزن لإحتوائه على نسبة هائلة من البروتينات الخالية من الدهون ويتم توزيع الدهون من خلال لحمها وتحتوي أسماك السلمون على دهون أقل تشبعًا من معظم اللحوم الحمراء مما يجعلها واحدة من أفضل رفقائك لفقدان الوزن الصحي.

3-يحسن الذاكرة

تساعد الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا





3 الدهنية على زيادة حدة الدماغ وتحسين الاحتفاظ بالذاكرة ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من خطر الإصابة بالخرف وفقدان الوظائف العقلية.

4-يتميز بخصائص مضادة للإلتهابات

خصائص سمك السلمون المضادة للالتهابات تجعله واحدًا من أكثر الأطعمة المفضلة في عالم الصحة والتغذية وهو منخفض في الأحماض الدهنية أوميغا 6 المؤدية للالتهابات والتي تتوفر بالفعل في النظام الغذائي الحديث.

5-هام لصحة الجلد

تناول سمك السلمون كجزء من نظامك الغذائي المنتظم قد يمنحك بشرة مشرقة حيث أن الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في سمك السلمون تشجع بشرتك على الاحتفاظ بالمياه ، مما يجعلها ناعمة ونضرة وشابة.