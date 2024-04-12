توافد آلاف المواطنين على حديقة العائلات ومراكز حياة كريمة بفوة ومطوبس

فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك

توافد آلاف المواطنين من مركزى فوة ومطوبس والمراكز المجاورة اليوم الجمعة، على حديقة الأسرة العائلات بفوه وقناطر مطوبس والرحلات النيلية بكورنيش النيل فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

واصلت أجهزة الوحدات المحلية لمركزي فوة ومطوبس رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية وكورنيش النيل بفوه ومطوبس لاستقبال الزوار لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، وضفاف النيل والرحلات النيلية التى استمرت على مدار اليوم تحت إشراف اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة فوه، واللواء حاتم الهيدبي رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

ويقضي الآلاف من الأهالي الاحتفال بمظاهر عيد الفطر المبارك، في الرحلات النيلية التي شهدها نهر النيل بفوه ومطوبس الاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد من خلال المراكب النيلية الثابتة والمتحركة، والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي، ومراكب التنزه والاستمتاع بقضاء أجازة عيد الفطر المبارك علي ضفاف نهر النيل.

وتابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، جهود مديرية الشباب والرياضة، فى تنظيم مبادرة "العيد أحلى" بعدد من مدن وقرى المحافظة ومن بينها، مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث تنوعت الفعاليات والأنشطة ما بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وترويحية بالإضافة إلى توزيع ألعاب وهدايا للأطفال، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.



وأكد محافظ كفر الشيخ، على دور هذه المبادرات والتى تأتى تجسيدًا لروح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع، موضحًا أن الفعاليات التى أقيمت فى مختلف مدن ومراكز المحافظة وقد شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وثمن جهود جميع القائمين على تنظيم هذه الفعاليات، من مديرية الشباب والرياضة، والتى حرصت على توفير أجواء ترفيهية مناسبة لجميع أفراد العائلة، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم كل عام وكل عيد وهم بخير وسعادة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ الدكتور عزت محروس، إلى إتاحة جميع المراكز لإستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى المديرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان، ومن خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الإدارة العامة لأنشطة مراكز الشباب.

