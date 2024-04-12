مؤسسات التحالف الوطني قدمت دعما غير مسبوق للفئات الاولى بالرعاية بشهر رمضان

أكدت هبة راشد المدير التنفيذي لمؤسسة مرسال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ان التحالف قدم دعما غير مسبوق للفئات الاولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم فضلا عن دوره في دعم الشعب الفلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن مؤسسات التحالف لديها قاعدة بيانات عن الفئات التي تستحق الدعم.

وأضافت راشد في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قواعد البيانات التي تمتلكها مؤسسات التحالف ساعدت في القضاء على ازدواجية المنفعة بعد توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية.

وأشارت مرسال إلى أن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي ساهمت في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي عبر توفير الأمن الغذائي للمواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، من خلال إطلاق العديد من مبادرات خلال شهر رمضان أو طوال العام.

ونوهت بان مؤسسة مرسال خلال شهر رمضان قدم وجبات افطار على مدار الشهر كما تم توزيع كروت مشتريات مجانيه فضلا عن تقديم مساعدات مالية لما يقرب من ٣آلاف أسرة على مدار الشهر فضلا عن توزيع ملابس وكحك العيد على الأطفال والأسر الاولى بالرعاية.