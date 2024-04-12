احتفالات مركز شباب الزغابه بالإسماعيلية في ثالث أيام عيد الفطر

تفقد الدكتور إيهاب صلاح مدير عام المديرية يرافقه محمد الإسناوى مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية مركز شباب الزغابه التابع لفرع مركز الإسماعيلية فى ثالث ايام العيد للتأكد من تقديم المراكز للخدمات والمشاركة في مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب حيث شهد المركز إقبالا كبيرا من الجماهير والأعضاء إحتفالا بثالث ايام عيد الفطر المبارك وذلك من خلال مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

أوضح "صلاح" أن مبادرة "العيد احلى بمراكز الشباب" تهدف إلى إدخال الفرحة والبهجة والسرور على الأطفال وأهلي القرى ورواد مراكز الشباب من خلال تنظيم وتنفيذ أنشطة وبرامج وفعاليات متنوعة، ما بين الملاهي وممارسه الالعاب المختلفة ، وكذلك ممارسه الأنشطة والمسابقات الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية والترويحية بالمجان وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، كما يتم توزيع الجوائز والهدايا على الأطفال.